«الإمارات للفروسية» يحتضن الأسبوع الخامس لـ «قفز الحواجز»



دبي (الاتحاد)



يستضيف مركز الإمارات للفروسية بمنطقة سيح السلم في دبي، الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتشتمل فعالياته على 11 شوطاً، لمشاركة الفرسان من جميع الفئات، نصفها بمواصفات المرحلتين والمرحلتين الخاصة، وارتفاع حواجزها من 80 وحتى 120 سم حسب الفئات، وأعمار خيول القفز الصغيرة، التي خصصت منافستان لكل فئة عمرية منها، عمر 4 سنوات من جولة ومرحلتين خاصة على حواجز 80 ـ 90 سم، وعمر 5 سنوات من مرحلتين خاصة ومرحلتين على حواجز 110 ـ 115 سم، والخيول عمر 6 سنوات تتنافس فوق حواجز ارتفاعها 120 سم، بمواصفات المرحلتين، ثم من جولة واحدة مع جولة تمايز في اليوم الثاني للمنافسات «الأحد»، وهي المنافسة الوحيدة بمواصفات الجولة مع تمايز في لقاء الأسبوع الخامس للدوري، وللفرسان المبتدئين خصصت لهم المنافسة الأولى من مرحلتين خاصة، وتتيح لهم فرصة الأداء فوق جميع حواجز المسار، وتحسم نتيجتها بالأداء دون خطأ مع أفضلية الزمن، ثم من مرحلتين على حواجز 90 ـ 100 سم، وستكون فرصة المشاركة مواتية أمام الفرسان والفارسات من مختلف الفئات عبر منافستين مفتوحتين، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 115 سم، والثانية على ذات الارتفاع ولكن بمواصفات المرحلتين، ويشهد اللقاء إقامة المنافسة الثانية لفرق أساتذة قفز الحواجز الإمارات لونجين، وكانت المنافسة الأولى للفرق أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الأخير في أكتوبر الماضي.

يمثل خالد علي الجنيبي اتحاد الفروسية والسباق في منافسات الأسبوع الخامس، ولجنة التحكيم يديرها الدولي حسن موسى، ويصمم الدولي يوسف المحمودي مسارات المنافسات، والميادين يشرف عليها على مهاجر بمعاونة طاقم من المشرفين.