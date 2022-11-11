180 لاعباً في كأس السفير الياباني للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد المصارعة والجودو، غداً «السبت»، بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والأشبال، والتي تتجدد إقامتها، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع السفارة اليابانية، وسط مشاركة واسعة من الأندية الأعضاء والأندية الخاصة، بعد أن فرغت لجنة الجودو المحلية من كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاحها، وفقاً للشروط الفنية، والتي بدأ تنفيذها بعملية الميزان للاعبين المشاركين.

وتبدأ فعاليات البطولة في العاشرة من صباح اليوم، بمنافسات الدور التمهيدي، فيما تبدأ الأدوار النهائية في الساعة الرابعة عصراً، ويشارك في البطولة 180 لاعباً من فئتي الأشبال والناشئين من 9 أندية، ممثله في فرق الأندية الخاصة، وهي مركز الظفرة، مركز أولمبيكس دبي، مركز تندرا دبي، مركز ما تندرا، ومن الأندية الأعضاء نادي الشارقة، والشارقة للدفاع عن النفس، وخورفكان، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية حامل اللقب.

وقبل تتويج الفائزين في بطولة والذي تحدد له في الساعة الخامسة والنصف مساءً، يقوم الخبير والبطل العالمي الياباني ريكي ناكايا بتقديم فقرة استعراضية ختاماً لزيارته الناجحة للبلاد.

من جانب آخر، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، وتجد الاهتمام من جامعة توكاي في اليابان، تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة، حيث تأتي تلك البطولة في إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجهتين، خاصة على مستوى المدارس وقطاع الناشئين.

وثمن ابن ثعلوب حضور الخبير والبطل العالمي الياباني ريكي ناكايا، وتقديمه سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية في الفجيرة والشارقة وأبوظبي للجنسين من الفئات العمرية، وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين الصاعدين والواعدين.