20 فريقاً في كأس رئيس الدولة للرجبي



دبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» النسخة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسباعيات الرجبي، بملعب الشيخ زايد للكريكيت في أبوظبي، بتنظيم اتحاد الرجبي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 12 فريقاً للرجال، و8 فرق للسيدات من جميع أندية الرجبي في الدولة، ويتخطى عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات 260 لاعباً ولاعبة، لتصبح البطولة المحلية الأكبر للعبة

ويهدف تنظيم النسخة الأولى من البطولة إلى تعزيز المشاركة في فئة السباعيات، التي تستأثر بالاهتمام الدولي والقاري، والارتقاء باللعبة، وتوفير مزيد من المباريات والاحتكاك للاعبين، سعياً للارتقاء بمستواهم، بما يخدم المنتخبات الوطنية والطموحات المرجوة في حصد مزيد من الألقاب القارية.

ووجّه محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه اللامحدود لقطاع الرياضة والرياضيين في أبوظبي، موضحاً الدور الكبير الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي في دعم مختلف الأنشطة الرياضية في أبوظبي، مشيداً بمساهمة كافة الجهات في إنجاح البطولة المرتقبة، مبيناً أن اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجبي أكملت التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإخراج البطولة في أبهى صورة، من خلال توفير كل ما يحتاجه المشاركون وفق أعلى درجات الجودة والترتيب والتنظيم والاحترافية.

وأضاف: البطولة تسهم في تحفيز المنافسة بين الأندية وتمنح جميع اللاعبين واللاعبات فرصة المشاركة وتستهدف استكشاف المزيد من المهارات والمواهب القادرة على تمثيل ورفد المنتخبات الوطنية، بهدف رعايتهم وإعدادهم للمرحلة المقبلة المليئة بالأحداث والفعاليات.