شراكة بين «أبوظبي لإدارة السيارات» و«كاستور»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن شراكة رسمية جديدة تجمعها مع علامة الأزياء الرياضية الرائدة، تصبح بموجبها الأخيرة شريك الأزياء الرسمي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات.

كما تصبح علامة الأزياء الرياضية البريطانية، ابتداءً من عام 2023 شريك التجزئة والبضائع الرسمية لحلبة مرسى ياس، وكانت العلامة قد رسخت مكانتها وحضورها في عالم رياضة السيارات بشراكات مهمة تجمعها مع أهم الأسماء في الرياضة، بما في ذلك مكلارين وريد بول لـ «الفورمولا-1».

وتصبح كاستور بموجب الاتفاقية الرسمية التي تجمعها مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات المزود الرسمي للزي الرسمي لكوادر العمل في حلبة مرسى ياس في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 لعام 2023، فيما يظهر شعار العلامة المميز في موقع بارزة في أرجاء حلبة مرسى ياس، بما في ذلك ملتقى ياس ومبنى المقر الرئيسي، كما تعرض كاستور بموجب الاتفاقية منتجاتها الرسمية عبر قنوات حلبة مرسى ياس، فيما تعرض المنتجات الرسمية للحلبة والتي تحمل العلامة المشتركة للبيع عبر الأنترنت ابتداءً من عام 2023.

وقال ستيفن أمرفرفيل، الرئيس التجاري التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: سعداء بالإعلان عن الشراكة التي تجمعنا مع إحدى أهم علامات الأزياء الرياضة، لتصبح بذلك كاستور شريك الأزياء الرسمي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشريك التجزئة الرسمي لحلبة مرسى ياس.

وأضاف: شهدنا النمو المتسارع والمذهل الذي حققته كاستور خلال السنوات الماضية، حيث رسخت العلامة الآن مكانتها المركزية في عالم السباقات بشكل خاص الرياضة العالمية بشكل عام، ونتطلع إلى رؤية أعضاء فريق العمل في حلبة مرسىي ياس يرتدون أزياء وشعار علامة كاستور، وإلى رحلة مشتركة نحو المزيد من النجاح والازدهار معاً.