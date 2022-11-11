«جوي».. سباق مع الزمن!



فيصل النقبي (دبا)



يسابق الجهاز الطبي لفريق دبا الزمن لتجهيز المهاجم الهولندي جوي جوهانيس الذي يعاني من إصابة تهدد مشاركته في اللقاء المهم أمام البطائح غداً «السبت»، فيما يبحث الفرنسي جريجوري مدرب «النواخذة» عن الفوز الأول، على أمل إنهاء سلسلة النتائج السلبية، التي جعلت الفريق يعيش أسوأ بداية له في «المحترفين»

ودعا جريجوري لاعبيه إلى القتال طوال 90 دقيقة، وعدم الاستسلام أبداً، لحصد أول ثلاث نقاط لـ «النواخذة» في الدوري، وطالبهم أيضاً ببذل المزيد من الجهد لبلوغ الفوز حتى يكون البداية الحقيقية للفريق في الدوري البطولة.