«حميم» بطل تحضيري «جوهرة تاج زايد»



عصام السيد (أبوظبي)



تُوج الجواد «حميم» لإسطبلات العجبان العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بطلاً لسباق تحضيري جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أقيم أمس في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي، والذي بلغت إجمالي جوائزه 515 ألف درهم.

وفرض «حميم» بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دين أونيل، نفسه في السباق البالغ طوله 2200 متر، متفوقاً بفارق 0,75 طول عن «اشتون تورتيس»، وسجل ابن «فاليانت بوي» زمناً 2:27:98 دقيقة.

ونال «شامخ» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة باتريك دوبس، لقب وادي شيز في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 2:29:99 دقيقة.

وانتزع الجواد «بحر مسقط» لمربط مسقط للخيول، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، لقب جائزة وادي سدر في الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر، قاطعاً المسافة في 1:31:24 دقيقة.

وفاز «جلمود» لعذبة للسباقات، بإشراف محمد دقاش وقيادة ادري دو فريز، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب وادي غليلة، ومسجلاً 1:20:17 دقيقة.

وسجل «اف سيل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، الفوز بلقب كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، ومسجلاً 1:18:08 دقيقة.

وكان مسك الختام «تأمل» لشادويل، حين استمتع علي البدواوي بالبداية المثالية لمسيرته التدريبية، بعد أن حل محل رئيسه القديم إروان شاربي في الإسطبلات الخضراء، وبقيادة محنكة من باتريك كوسجريف، الذي حصد لقب وادي طيبة في الشوط السادس والأخير لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:36:06 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثل الشركة الوطنية للأعلاف والدقيق.

وأكد محمد سعيد الشحي أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباقات الخيل، ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، تم اعتماد 14 مدرباً جديدا منهم 11 مواطناً متضمنة المدربة ميثاء بالعبيدة، إلى جانب الفارس عتيق الكثيري، وتعد سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال إن الهيئة فخورة بهؤلاء الشباب المواطنين، وسيتم توفير البيئة المناسبة، ودعمهم وتسهيل مهمتهم، وهو الهدف السامي لارتقاء هؤلاء الشباب للمنافسة، وإحراز الانتصارات، ولدينا بنية تحتية متميزة من خلال الميادين المتميزة والخيول المهجنة الأصيلة والعربية الأصيلة، مشيدا بالإعلاميين الذين ينقلون هذا المردود بشفافية.

ومن جهة أخري، يحتضن نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمضماره الرملي غداً «السبت»، سباقه الثاني لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 485 ألف درهم.

ويشتد التنافس في رابع الأشواط، وهو الرئيس في الأمسية بين 8 من خيول على مسافة 1800 متر «شروط»، ومن أبرز الخيول المشاركة «جوجورثا دو مونلو»، وينافسه «صمود»، و«فتاح دو لوب».

وتنطلق الأمسية بشوط للمبتدئة تتنافس فيه 8 من خيول الإنتاج المحلي على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، على مسافة 1600 متر، يتقدمهم «زاخر منصور»، و«المهب»، و«سيزار هاوران».

وفي خامس أشواط الأمسية على مسافة 1800 متر، تشارك 15 خيلاً، ويتقدم المشاركين «حكيم العز» و«ادريس دي آرنتس»، و«تمجيد».

وتتنافس 15 خيلاً في الشوط السادس على مسافة 1000 متر، من ضمنها «آر بي سراب»، و«ماهر الخالدية الثاني»، و«ابجر بينونة».

وتم تخصيص ثالث أشواط الأمسية لمسافة 2000 متر «هانديكاب»، بمشاركة 10 خيول، يتقدمها «أوزون لاير» ومن أبرز المنافسين له في هذا الشوط «مرقاب» و«ايه اف محزمي».

وفي الشوط الثاني تتنافس الخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 2000 متر «هانديكاب»، ومن أبرزها «عنيزه» و«برانويل» و«انتيمو».

وتختتم الأمسية بشوط تم تخصيصه لمسافة 1000 متر «هانديكاب» يتنافس فيه 15 خيلاً، أبرزها «المجد»، و«ديزيرت»، و«ايه اس قوت».