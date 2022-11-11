بطولات الموسم الجديد للكرة النسائية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة الكرة النسائية باتحاد كرة القدم برنامج مسابقاتها خلال الموسم الجديد، ويتضمن إقامة مسابقتين لفئة السيدات، هما دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 5 فرق، ودوري الدرجة الثانية بمشاركة 4 فرق، وتقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار.

أما بالنسبة لمسابقات المراحل السنية للفئات تحت 16 و 14 و 12 و10 و8 أعوام، تكون هناك مسابقات بنظام الدوري والتجمعات والمهرجانات الكروية، ومن المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، بحضور أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة اللجنة، وفريق العمل الفني، وممثلي وسائل الإعلام.

ورحبت أمل بوشلاخ في كلمتها الافتتاحية بجميع الحضور، ونقلت لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن الكرة النسائية تحظى باهتمام واسع من المجلس الذي وفر كل الاحتياجات الخاصة بأنشطة الكرة النسائية، من بطولات ومسابقات ودورات وورش عمل وغيرها.

وقالت: كانت لدينا آمال بمشاركة الفرق النسائية بأندية المحترفين خلال الموسم الحالي، ولكننا على ثقة بأن الموسم المقبل سيشهد مشاركة واسعة من أندية المحترفين، تماشياً مع قرار الاتحاد الآسيوي بمشاركة تلك الأندية في مسابقات الكرة النسائية، تعزيزاً لدوره وجهوده الداعمة لنشاط كرة القدم لفئة السيدات.

بدورها، قالت حورية الطاهري مشرفة فريق العمل الفني للجنة إن أجندة فريق العمل الفني تشتمل على مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة، وترتكز على عملية تطوير المدربات والإداريات الوطنيات والمُقيمات خلال موسم 2022-2023.