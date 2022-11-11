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الرياضي

الريال..«عودة النغمة»

الريال..«عودة النغمة»
11 نوفمبر 2022 11:00

 
مدريد (أ ف ب) 

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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، وفاز على ضيفه قادش 2-1 مذلّلاً الفارق مع برشلونة المتصدّر إلى نقطتين، في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي المرحلة الأخيرة قبل التوقف إيذاناً بانطلاق مونديال 2022، وبغياب الفرنسي كريم بنزيمة الذي لا يزال يشعر بآلام في الفخذ، وجد «الملكي» طريقه إلى الفوز، بعد الخسارة أمام ريو فايكانو 2-3، وهذه المرة بهدفي البرازيلي إدير ميليتاو «40»، والألماني توني كروس «70»، فيما أحرز لوكاس بيريس هدف قادش الوحيد «82».
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.
وفي مباراتين أخريين، فاز فالنسيا على ريال بيتيس بثلاثية، فيما تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيجو صفر-صفر.

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ريال مدريد
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