فيرنانديز ينقذ «الشياطين»



مانشستر (أ ف ب)

عبر البرتغالي برونو فيرنانديز بفريقه مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، عندما لعب دوراً حاسماً في فوز «الشياطين الحمر» على أستون فيلا 4-2، في ختام الدور الثالث.

وكان فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج أمام خطر الخسارة أمام أستون فيلا للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد تأخره مرتين في المباراة التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد».

وكان اليونايتد خسر أمام أستون فيلا 1-3 نهاية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقدّم أستون فيلا مع افتتاح الشوط الثاني عن طريق أولي واتكنز «48»، لكن سرعان ما أدرك الفرنسي أنتوني مارسيال التعادل «49» بتمريرة من فيرنانديز، غير أن هدفاً عكسياً من المدافع البرتغالي ديوجو دالو أعاد فيلا إلى المقدّمة «61»، في مباراته الثانية تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري، وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد «67»، قبل أن يضعه فيرنانديز في المقدمة «78»، وينهي الاسكتلندي سكوت مكتوميناي المباراة بهدف رابع «91».