هالاند: رفضت «الأسود الثلاثة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «22 عاماً» النقاب عن أنه كان قريباً من تمثيل منتخب إنجلترا، بحكم أنه مولود بمدينة ليدز الإنجليزية، وإن والده ألفي كان لاعباً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وعاش «الفتى الذهبي» ما يقرب من 4 سنوات في طفولته في إنجلترا، ولكنه واصل الجزء الأكبر من تعليمه في النرويج، وعاش أغلب سنوات شبابه في هذا البلد، ولهذا فضل اللعب للمنتخب النرويجي، ورفض فكرة والده بأن يلعب لمنتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي.

وفي حوار حصري لبرنامج «Box t0 B0x»، الذي يقدمه موقع جول العالمي، عبر قناته على «اليوتيوب»، تحدث هالاند عن مانشستر سيتي وعلاقته الطيبة بزملائه في غرفة الملابس، وكذلك مدربه بيب جوارديولا وجماهير السيتي، وعندما سُئل عما يفعله مع دفاعات المنافسين، وما إذا كانوا يخشونه ويخافون مواجهته، قال: لست متأكداً من ذلك ولا أستبعد خوفهم مني.

وشهد هالاند بداية نارية في أندية الصفوة الإنجليزية، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، ومن أول مباراة له في «البريميرليج» أعلن عن نفسه، وها هو يتصدر ترتيب هدافي المسابقة، وأصبح المرشح الأول للحصول على جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي والأوروبي موسم 2022-2023. وعانى مدافعو الدوري الإنجليزي كثيراً أمام هالاند، وفشلوا في إيقاف خطورته، أو الحد من انطلاقته السريعة، وقدرته على التسجيل بقدميه ورأسه من مختلف الزوايا.

وعن ذلك يقول هالاند: إذا اخترت التوقيت المثالي للانطلاق والعدو، أعرف أنه لن يوقفني أحد.

وشدد موقع جول العالمي على أن هذا التألق دفع الكثيرين إلى توقع أن ينجح هالاند في تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ «البريميرليج».

وعندما سأله مقدم البرنامج، عما إذا كان المدافعون يخشونه فعلاً، قال هالاند: لا أعرف على وجه التحديد، وعليك أن تسألهم، وربما يقولون لا وربما يقولون نعم.

ويعتبر هالاند عنصراً جديداً على مدافعي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان من الممكن أن يختلف الوضع لوكان أمضى سنوات أكثر من طفولته في إنجلترا.

وقال هالاند: عشت حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة، وربما أربع سنوات في إنجلترا، ولكنني عشت في النرويج بقية عمري، وكان من الطبيعي أن أختار اللعب لمنتخب النرويج، ولا أدري ما الذي كان من الممكن أن يحدث لو استمر والدي طويلاً في إنجلترا، ربما أصبحت إنجليزياً، ولكني فخور على أية حال بأنني نرويجي.