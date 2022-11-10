فتح باب التسجيل لـ«بوانيش العالية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يفتح نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم باب التسجيل لسباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي يقام الجمعة المقبل على كورنيش العاصمة أبوظبي، وتبلغ مسافة السباق 8 أميال بحرية، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً بعد نجاح الجولة الأولى من هذه الفئة التي أقيمت بمدينة المرفأ مارس الماضي.

وتأتي الجولة الثانية بعد طول انتظار، حيث أن الفارق بينها وبين الأولى ما يقرب من ثمانية أشهر، الأمر الذي يعني أن البحارة في اشتياق كبير لمنافسات البوانيش.

وأعرب ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن ثقته التامة في إقبال البحارة على المشاركة في سباق العالية، مؤكداً أن الأجواء حالياً تبشر بالخير لاسيما بعد النجاح منقطع النظر الذي حققته النسخة الخامسة من سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي أقيم الأحد الماضي من جزيرة دلما إلى مدينة المرفأ وكانت أجواؤه رائعة للغاية.

وشدد على أن فئة البوانيش مهمة للغاية لا سيما وأنها من الفئات التي تساهم في تطوير مهارات البحارة وتعليمهم أسس القيادة البحرية، تمهيداً لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة أمثال فئتي 43 قدماً و60 قدماً.