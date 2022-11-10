بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.. الأضخم.. الأهم.. الأكبر



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق غداً «الجمعة»، منافسات النسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، وذلك في صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للنسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وسام شرف على صدور كل الرياضيين في الدولة، وكل منتسبي رياضة الجو جيتسو في العالم، مشيراً إلى أن أي إنجاز حققته رياضة الجو جيتسو في الإمارات هو ثمرة لدعم وتوجيهات ورعاية سموه لهذه الرياضة منذ نشأتها في الدولة، وحتى الآن، وأن أبطال وبطلات الإمارات الذين أصبحوا الرقم الصعب في كل المحافل الدولية يستلهمون التميز والإبداع والدوافع من القائد والقدوة الذي يحثهم دائماً على البحث عن «الرقم واحد» والمركز الأول.

وعن انطلاق البطولة، قال الهاشمي: «تدخل رياضة الجو جيتسو في العالم محطة جديدة من محطات التميز والإبداع والإلهام، بقيادة أبوظبي عاصمة الجو حيتسو العالمية، وعاصمة القرار العالمي، وأكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، ونرحب بكل ضيوف الدولة في أرض البطولات والمبادرات وموطن الأبطال ووجهة المبدعين، ونتمنى لهم جميعاً طيب الإقامة، ونتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات».

وتابع: «رياضة الإمارات محظوظة بدعم قيادتها الرشيدة، وعلى المسؤولين فيها تحويل هذا الدعم إلى إنجازات وبطولات على أرض الواقع، ولا شك في أن حضور ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لبطولاتنا حافز على التميز، ومصدر إلهام للاعبين والمسؤولين في الاتحاد للإبداع».

وأضاف الهاشمي: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو ولدت قوية لتبقى، وتستمر وتزدهر، وقد أصبحت الآن كرنفالاً عالمياً لكل أفراد الأسرة من مختلف الأجيال، ومنصة لعرض تراث وتاريخ وحضارة دولة الإمارات، أرض الخير والسلام والتسامح والأخوة الإنسانية، وعلى هامش البطولة سيكون المتميزون من أبطال العالم والإمارات على الموعد مع التكريم والحصاد لجهود وتضحيات العام كاملاً، وذلك من خلال جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، التي ستحتفي سنوياً بالنجوم والأبطال على السجادة الحمراء».



اكتمال التحضيرات



أكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو اكتمال التحضيرات لانطلاق البطولة واستقبال المشاركين الذين توافدوا بكثافة في الأيام الأخيرة، وبعضهم حضر لمتابعة نزالات بطولة العالم للجو جيتسو التي اختتمت الثلاثاء الماضي لتشجيع ومؤازرة منتخبات بلدانهم.

أضاف: اتحاد الجو جيتسو رصد مبلغ 3 ملايين درهم كجوائز نقدية للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ما يعكس الالتزام بتقدير المواهب داخل الدولة ومن دول العالم المختلفة، مشيراً إلى أن الجوائز النقدية تعتبر تحفيزاً للاعبين، وتشجيعاً لهم على الاستمرار والعمل الدؤوب لتطوير مستواهم بشكل مستمر.

وتابع الشامسي: «الجوائز بقيمتها الكبيرة تعزز من القيمة المعنوية للبطولة، ليصبح الهدف هدفين بالنسبة للاعب، وهما الفوز ورفع راية بلاده في منصات التتويج، ثم الظفر بالجائزة النقدية».

وأكمل: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو هي الأكبر على مستوى العالم، وجوائزها القيمة تعميق لتميزها الكبير عن بقية بطولات الجو جيتسو حول العالم».

وأضاف الشامسي: «هدفنا الدائم في الاتحاد تعزيز مستويات ومهارات لاعبينا ولاعبي العالم، والبطولات الكبرى بهذا الحجم تدفع لاعبينا لتطوير مهاراتهم ومواكبة كل جديد في اللعبة، ولاشك في أن الاحتكاك بمدارس جو جيتسو متنوعة يحقق أهدافنا الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

مكانة عالمية



عبر عبيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة شركة دولفين للطاقة المحدودة عن فخر الشركة برعاية بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، وقال: «يسعدنا أن نقوم برعاية بطولات الجو جيتسو التي تحظى بمكانة عالمية مرموقة وسمعه طيبة، ويتجلى الأثر الذي تتركه هذه البطولات على صعيد تعزيز التنوع والمواهب والتطوير الذاتي، في تزايد شعبية هذه الرياضة يوماً بعد يوم، ونحن متحمسون لرؤية ما سيتضمنه الحدث من تشويق، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين».



مواهب برازيلية

بدأت نخبة نجوم وأبطال الجو جيتسو بالتوافد إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة، وقال البرازيلي ماريو إدسون الملقب بـ«كاو بوي» حامل الحزام الأسود من الدرجة الرابعة والذي ينافس في فئة الأساتذة والكبار وزن 69 كجم: «معروف عن اللاعبين البرازيليين أنهم يبادرون إلى إيقاف جميع التزاماتهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، فهي البطولة الأهم على مستوى العالم». ويضيف: «إذا كنت تطمح لصعود سلم رياضة الجو جيتسو والتألق سريعاً فيها، فعليك بالتواجد في هذه البطولة التي لا مثيل لها، فهي تمثل الحلم للاعبين وفي كل عام جديد نقوم بحجز شهر نوفمبر في التقويم الشهري للمشاركة في هذه البطولة الفريدة».

وتابع: «أبوظبي مدينة رائعة، ودولة الإمارات حاضنة لأكبر عدد من الجنسيات، يعيش أفرادها وسط أجواء المحبة والألفة واحترام ثقافات الآخرين. نحن محظوظون بهذه البطولة وبزيارة أبوظبي مراراً».



11 بساطاً



من المنتظر أن تُقام المنافسات اعتباراً من «الجمعة» على 11 بساطاً بشكل متوازٍ لاستيعاب أكبر عدد من النزالات في وقت واحد، بمختلف الفئات.



مرحلة الميزان



استعداداً للدخول في أجواء منافسات النسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، انطلقت، أمس، مرحلة الميزان لجميع المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو الذي يشمل فئات الأطفال والبراعم والأشبال، على أن تتواصل حتى اليوم.

وشهدت مرحلة الميزان إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين، علماً بأن مرحلة الميزان لمنافسات اليوم الأول ستكون متاحة أيضاً صباح اليوم في الساعة 8 - 9 صباحاً على أن تبدأ المنافسات في العاشرة صباحاً.



برنامج البطولة



11- 12 نوفمبر

مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو 2022

13 - 14 نوفمبر

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - منافسات الناشئين

15 - 16 نوفمبر

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - منافسات الأساتذة

17 - 19 نوفمبر

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - منافسات المحترفين

19 نوفمبر

جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو