«أصحاب الهمم» لهم نصيب من المجد في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

مراد المصري (أبوظبي)

تتميز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تطلق نسختها الـ 14 اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بكونها شاملة للجميع، وهي التي تفتح أبوابها لمختلف الفئات العمرية والقدرات الفنية بشكل متدرج، وصولاً لمواعيد النزالات المرتقبة لنخبة نجوم العالم، دون أن تنسى فئة أصحاب الهمم «البارالمبية» تحت عنوان «البارا جو جيتسو»، الذين سيكون لهم نصيب من المجد أيضاً في الإمارات أرض الأحلام الممكنة دائماً وأبداً.

تقام منافسات فئة «البارا جو جيتسو» اليوم في مستهل انطلاق المنافسات، وذلك بداية من الساعة 3:30 عصراً ما بين التصفيات والدور النهائي لتحديد الفائزين.

ومن النادر أن تجد لعبة رياضية على مستوى العالم تجمع بين كافة الفئات وحتى أصحاب الهمم أيضاً في نفس الحدث وتحت سقف واحد، لكن رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، جعلت هذه الرؤية والتوجيهات تحقق النفع على مستوى العالم بأكمله، من خلال استقطاب أصحاب الهمم أيضاً لممارسة هذه الرياضة، وجعلها بوابة لهم من أجل الإبداع والتفوق أيضاً أسوة بأقرانهم، إلى جانب جعلهم يقبلون على أبوظبي بوصفها الوجهة الأبرز لهم من أجل الصعود على القمة أمام العالم بأجمعه.

وسيكون حمد البلوشي في واجهة أبناء الإمارات المشاركين في هذه المنافسات، وهو الذي كان سباقاً في خوض تجربة الجو جيتسو لأصحاب الهمم واعتلاء منصات التتويج أيضاً، وتشكل هذه البطولة مناسبة خاصة للغاية، باعتبارها تتزامن مع ممارسته اللعبة لنحو 10 سنوات الآن، نجح خلالها في التفوق في المحافل الخارجية والعالمية، وترك بصمته على منصات التتويج بالعزيمة والإرادة والمثابرة.