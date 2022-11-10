عبدالله العرياني: هدفي حصد أكثر من ميدالية في «باريس 2024»



أبوظبي (وام)



أعرب البطل الإماراتي عبد الله سلطان العرياني عن سعادته بإنجازه الجديد الخاص بالتأهل لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وتأهل العرياني للدورة البارالمبية في باريس، بعدما حقق الميدالية الذهبية برقم عالمي جديد «1179 نقطة في مسابقة البندقية لمسافة 50 متراً» سيكتون «ناري» 3 أوضاع «رجال وفردي وفرق»، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين.

وقال العرياني في حواره مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: ما حققته لم يأت من فراغ، بل نتيجة عمل متواصل وعزيمة وإصرار لتحقيق الأفضل دائماً، وكانت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأخيرة باليابان، أكبر دافع للاستمرار والمنافسة من أجل التأهل للدورة المقبلة من الأولمبياد.

وأضاف: خضت منافسة صعبة للغاية في مونديال العين في الأوضاع الثلاثة للمسابقة، واستخدمت 40 طلقة خلال 3 ساعات، ما تطلب مجهوداً مضاعفاً، ولكن الرغبة في تحطيم رقمي القياسي السابق «1175 نقطة»، كانت هدفاً لي وحققته في النهاية.

وأضاف: أفخر دائماً بما حققته من إنجازات لم يصل إليها أحد، حيث حققت 5 ميداليات أولمبية «ذهبيتان و3 فضيات»، ما يعطيني الحافز والأمل مجدداً لتحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد المقبل، ورفع اسم الإمارات عالياً في هذا المحفل العالمي.

واستعاد العرياني ذكرياته في الدورة البارالمبية الأخيرة بطوكيو، قائلاً: عقب نهاية المنافسات، اكتشفت أن الذخيرة التي لعبت بها كانت قديمة ومستهلكة، لكن كان لديّ دافع لتحقيق الأفضل، وبذلت أقصى جهد للتركيز في تحقيق الهدف بما أسهم في حصد الذهب.

وعن الاستعداد للدورة البارالمبية في باريس، قال العرياني: ستكون الاستعدادات بداية من العام المقبل، وهناك ترتيبات خاصة مع اللجنة البارالمبية للاتفاق على برنامج الإعداد، وكذلك مع مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة.

وعن برنامجه التدريبي اليومي، قال: أتدرب من 4 إلى 5 ساعات يومياً لمدة 5 أيام أسبوعياً، حيث يكون التدريب مزدوجاً كوني لاعباً ومدرباً للمنتخب الوطني في الوقت نفسه، ما يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي، ولكنه مفيد للغاية لإكساب اللاعبين الخبرة، والاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفنية والإبداعية في تحسين الأداء.

وأكد العرياني أنه يضع دائماً أمامه دعم وتحفيز القيادة الرشيدة للوصول إلى منصات التتويج دائماً، وأن يصبح رقم 1 دائماً.

وعن أهم أمنياته التي يرغب في تحقيقها، قال العرياني: الحصول على أكثر من ميدالية في بارالمبية باريس، وأن أكون على منصة التتويج دائماً طيلة مسيرتي الرياضية.

وعن أهم إنجاز رياضي حققه، أجاب: الحصول على جائزة الإمارات التقديرية في المجال الرياضي عقب أولمبياد لندن 2012، كانت بالنسبة لي أكبر دافع خاصة وأنها رفيعة المستوى وأعلى فئة من الجوائز التقديرية في الدولة، حيث لم يحصل عليها أي لاعب من قبل.

وفيما يتعلق بدعم أسرته له، قال العرياني: أسرتي هي أكبر داعم لي وهي أمور تعطيني الحافز لمزيد من العمل والتطور للوصول إلى الأفضل.

ووجه العرياني نصيحة للرياضيين بضرورة العمل بشكل جاد واحترافي للوصول إلى الهدف المطلوب، وتحقيق الألقاب والإنجازات لأن الاحترافية شرط التميز في العصر الحالي.