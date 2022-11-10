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الرياضي

افتتاح أنيق لبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية

افتتاح أنيق لبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية
10 نوفمبر 2022 18:14

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت إسبانيا الميدالية الذهبية في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية «أبوظبي 2022» التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجح المنتخب الإسباني في الحفاظ على التميز والاتساق الذي اشتهروا به لإنهاء «فئة الحواجز» بـ 890 نقطة ليتوجوا بالذهبية الأولى في البطولة التي تقام على كورنيش أبوظبي بجانب نيشن تاورز، بعد أداء رائع من المتسابقة الإسبانية فيرا بارون واعتلائها لمنصة التتويج.
وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الأول قبل حفل الافتتاح الأنيق والمبسط، الذي شهد عدداً من العروض التراثية الإماراتية، وعروضاً تحبس الأنفاس لفئات بي إم إكس للأسلوب الحر وبي إم إكس فلاتلاند، والحواجز، واستعراض المنتخبات المشاركة من 36 دولة، بحضور ديفيد لابارتينت رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومارك كافنديش أسطورة سباقات الدراجات الهوائية.
وقال أسامة الشعفار: «يسعدني أن أرى هذه البطولة العالمية هنا في وطني الإمارات، ما يعكس نمو رياضة الدراجات الهوائية يوماً بعد يوم، أتقدم بالشكر لكل من أسهم في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم في أبوظبي، وأخص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يدعم طموح إمارة أبوظبي لأن تكون وجهة عالمية للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى».
من جانبه أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أن استضافة هذا الحدث العالمي الضخم جاء بعد عدة شهور من التحضير والتنسيق مع الاتحاد الدولي للدراجات، مشيراً إلى أن البطولة تقع تحت منصة مهرجان بايك أبوظبي الأول الذي يتضمن العديد من الفعاليات الأخرى من بينها سباق جران فوندو المجتمعي، وجولة الدراجات الهوائية المجتمعية المفتوحة، والعديد من الفعاليات المصاحبة التي تقام حالياً على كورنيش أبوظبي بجانب نيشن تاورز.
وقال العواني: «مهرجان بايك أبوظبي يعتبر محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، باعتباره نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، بمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من المهتمين والجماهير حول العالم».
واختتم العواني قائلاً: «تعكس استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2022) ثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية بقدرة أبوظبي على الابهار والتميز والاحترافية في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية لمختلف أنواع الرياضات، بفضل بنيتها التحتية، وكوادرها الوطنية التي تسعى دائماً للتميز».

الإمارات
أبوظبي
الدراجات الهوائية
إسبانيا
كورنيش أبوظبي
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