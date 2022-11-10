تكريم الفائزين بكأس المدينة الجامعية بالشارقة



الشارقة (وام)



شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، حفل تكريم الفائزين بكأس المدينة الجامعية، الذي أُقيم في مسرح أكاديمية العلوم الشرطية.

ووجه المقدم عبد الرحمن العويس، رئيس اللجنة الرياضية بالأكاديمية، التحية والعرفان إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن على حضوره الحفل، وللجامعات والكليات المشاركة على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في البطولة، مشيراً أن البطولة كان لها أطيب الأثر في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية في المدينة الجامعية بالشارقة.

وأكد العويس أن تنظيم هذه البطولة بمشاركة كافة الكليات والجامعات في المدينة الجامعية بالشارقة، يهدف إلى رفع مستوى التحدي واللياقة ‏البدنية ‏والذهنية ‏لطلبة الجامعات وموظفيها، ويحقق مكاسب عديدةً منها توفير بيئة إيجابية تسعى لاستثمار طاقات وقدرات الطلبة، وتوظيفها بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن أكاديمية العلوم الشرطية تسعى من تنظيم هذه البطولة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجهات الأكاديمية في الإمارة، وتحقيقاً للأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي أضفت الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة.

وشارك في البطولة التي ضمت عدداً من المنافسات الرياضية في كرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل، والجري، والبادل تنس، وأقيمت خلال الفترة من 17 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري، 306 لاعبين يمثلون، جامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، والجامعة الأميركية بالشارقة، وكليات التقنية العليا، وكلية الأفق الجامعية، وأكاديمية العلوم الشرطية، حيث نال فريق الجامعة الأميركية بالشارقة كأس التفوق العام.

بعد ذلك قام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، بتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كافة المسابقات، حيث فاز فريق جامعة الشارقة بالمركز الأول في منافسات كرة القدم، والجامعة الأميركية بالمركز الثاني، وأكاديمية العلوم الشرطية بالمركز الثالث، أما في منافسة كرة الطائرة فقد نال فريق جامعة الشارقة المركز الأول، والقاسمية المركز الثاني، في حين نالت الأميركية المركز الثالث.

أما في منافسات شد الحبل فقد حققت الجامعة القاسمية المركز الأول، والجامعة الأميركية المركز الثاني، وأكاديمية العلوم الشرطية المركز الثالث.

وفي مسابقة الجري حققت الأكاديمية المركز الأول، والقاسمية المركز الثاني، والأميركية المركز الثالث، أما منافسات البادل تنس فقد نال فريق الجامعة الأميركية المركز الأول وجامعة الشارقة المركز الثاني والجامعة القاسمية المركز الثالث.

وفي ختام الحفل هنأ الشيخ سالم بن عبد الرحمن الفائزين في المنافسات، والمدربين والإداريين، وجميع أعضاء اللجنة المنظمة، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة.

حضر حفل التتويج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، وعدد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، وممثلي الجامعات وأعضاء الفرق المشاركة.