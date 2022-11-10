إيطاليا تحصد 4 ميداليات في بطولة العالم للرماية البارالمبية



العين (الاتحاد)

حصدت إيطاليا 4 ميداليات مسابقات الشوزن بفئاتها الثلاثة، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، ضمن بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022، والتي تقام بمدينة العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتواصل المنافسات حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 296 لاعباً ولاعبة، من 54 دولة، من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

أقيم نهائي مسابقة 10 أمتار بندقية هوائية للسيدات وضعية الواقف فئة SH1، وأسفرت عن فوز السولافكية فيرونيكا فاديكوفا بالمركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيق 248,5 نقطة، تبعتها الأوكرانية إيرينا شيتنيك «247,9 نقطة»، والكورية الجنوبية يانري لي التي «227,2 نقطة».

وأقيم نهائي مسابقات الشوزن ثلاث فئات ذوي الإعاقة الحركية العلوية، ولذوي الإعاقة الحركية السفلية وفئة الكراس المتحركة، وفي مسابقة شوزن فئة تراب يستخدم كرسي متحرك مختلط، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الإيطالي أوراست لاي الذي حقق 39 إصابة، وتبعه الإيراني عبد الرزاق تفاصوليخة «32 إصابة»، والبريطاني كيث وايت «26 نقطة».

في مسابقة الشوزن فئة تراب لذوي الإعاقة الجسدية السفلية مختلط، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفنلندي فيزا جيرفينن «42 إصابة». وتبعه السلوفاكي فيليب مارينوف «41 إصابة»، والإيطالي شيتشي سافيرو «32 إصابة».

في مسابقة الشوزن فئة تراب لذوي الإعاقة الجسدية العلوية مختلط، فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، الإيطالي جابرلي ناني الذي حقق 41 إصابة، محققاً رقماً أوروبياً جديداً، وتبعه الإسباني أدريان باشير كاستيلو «38 إصابة»، والإيطالي فرانسيسكو نيسبيسا «30 إصابة».

ومن ناحيتها قالت رجا فيصل الحكم الدولي ورئيس حكام الشوزن: «يبلغ عدد الرماة المشاركين في مسابقات الشوزن 42 رامياً من الرجال والسيدات، وهو رقم متضاعف، يمثلون 17 دولة للتصنيفات الثلاثة المعتمدة، إعاقة سفلية وإعاقة علوية وكراسي متحركة، والأسلحة المستخدمة في المنافسات هي نفس الأنواع التي تستخدم في مسابقات الأصحاء مع السماح ببعض التعديلات البسيطة لتناسب أصحاب الهمم، ويتم مراعاة لحالات الرماة تم تعديل بعض مواد القانون لتتلاءم معهم».

وأضافت: «قانون الرماية الدولي يسمع لأصحاب الهمم باستخدام بعض الملابس المعتمدة للرماية، حسب الفئات الحالات المسموح بها في قانون الرماية الأوليمبية، ويسمح القانون باستخدام النظارات الطبية، وليست المكبرة، أو أي نوعية أخرى تسهل على الرامي المشاركة».

وأشارت إلى أنه في حال ثبوت وجود مخالفة الرامي لأي اشتراط من اشتراطات الرماية، سواء بالنسبة للملابس أو الأسلحة أو المعدات يتم اتخاذ قرار من لجنة الحكام حسب كل حالة، تتراوح ما بين الإنذار والخصم، وتصل إلى استبعاد الرامي على الفور من المشاركة.

وشددت رجا فيصل على أنه يقوم بتحكيم منافسات البطولة 34 حكماً، دولي منهم 7 مواطنين في رماية الشوزن.

ولفتت إلى أن تحكيم المنافسات للرماية داخلياً بالميادين الداخلية يعد أسهل على الحكم نظراً لظهور النتيجة إلكترونياً مباشرة على الشاشة، عقب انتهاء الرامي من التصويب، بينما تحكيم رماية الشوزن صعب بحكم أن القرار يكون للحكم، وهو يصدره مباشرة عقب انتهاء الرامي من التصويب.