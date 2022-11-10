«أدنوك للمحترفين» يطلق «شارة المونديال» مع «دقات العاشرة»!



معتصم عبدالله (دبي)



يطلق «دوري أدنوك للمحترفين» شارة «عطلة المونديال»، مع دقات «الجولة العاشرة» والأخيرة، قبل التوقف المرتقب والأطول لقطار المنافسة المثير حتى 19 ديسمبر المقبل، موعد انطلاق «الجولة 11»، بالتزامن مع إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من 20 نوفمبر الحالي وإلى 18 ديسمبر المقبل.

ويحتفل «دورينا» في «جولة فك الارتباط» للثلاثي المتنافس على الصدارة، الشارقة، والوحدة، وشباب الأهلي على التوالي برصيد 19 نقطة لكل منها، بتخطي حاجز «المئوية الثانية» لإجمالي أهداف الدوري، والتي وصل مجموعها إلى 183 هدفاً، في 63 مباراة مع نهاية الجولة الماضية، بمعدل تهديفي بلغ 2.9 هدف في المباراة.

وتحفل «الجولة العاشرة» بمواجهات مثيرة وقمم مرتقبة، حيث تطلق مواجهة «الديربي القديم» بين شباب الأهلي وضيفه النصر «شارة» بداية اليوم الأول للجولة «الجمعة»، والذي يشهد أيضاً مباراتي خورفكان مع الظفرة، وقمة الجزيرة والوحدة في «ديربي العاصمة»، وتستكمل الجولة مساء السبت بأربع مباريات تجمع عجمان مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، ودبا مع البطائح، والشارقة مع العين في «كلاسيكو الختام».

ويحتضن استاد راشد «قلعة الفرسان»، مواجهة شباب الأهلي وضيفه النصر في «الديربي القديم»، حيث تتباين ظروف طرفي اللقاء ما بين أفضلية «الفرسان» الثالث برصيد 19 نقطة، والراغب في الاستمرار في المنافسة على «القمة»، وطموح «العميد» صاحب المركز الـ 12 بست نقاط، والساعي لتجاوز «عثرة» الجولات الماضية، في الظهور الأول لمدربه الكرواتي الجديد جوران توميتش، والذي تعهد بإعادة «الأزرق» إلى المكانة التي يستحقها.

ولن يلغي فارق النقاط الكبير بين طرفي «الديربي» أهمية وقوة المواجهة المنتظرة، حيث تميل كفة الأفضلية لـ «الفرسان» صاحب «الكلمة العليا»، بالفوز في 14 مباراة سابقة في «الديربي»، مقابل 4 لـ «العميد»، فيما حسم التعادل 8 مباريات، في المقابل يأمل أنصار «الأزرق» استحضار روح «الفوز الأخير» في مباراة «الديربي» في الدور الثاني للموسم الماضي على ملعب «الفرسان» 2-1، والذي أنهى به «العميد» سلسلة عدم الفوز في «الديربي» لـ 12 مباراة على التوالي.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، تصطدم طموحات «النسور» صاحب المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط، في التحليق إلى «المراكز الدافئة»، برغبة ضيفه الظفرة «قبل الأخير«ب 4 نقاط، في الخروج من «عنق الزجاجة»، ويعول «الفارس» على أفضليته النسبية أمام خورفكان، بالفوز في 3 مباريات، مقابل مباراتين للأخير، والتعادل في مباراة.

وتتجه الأنظار في ختام اليوم الأول للجولة العاشرة، إلى مواجهة «ديربي العاصمة» والتي تجمع الجزيرة بضيفه الوحدة على استاد محمد بن زايد، ويشعل «فارق النقطتين» ما بين «فخر أبوظبي» الخامس برصيد 17 نقطة، وضيفه «العنابي» الوصيف الحالي للترتيب والمنافس على الصدارة أجواء «اللقاء الملتهب».

ويطارد «قطبا أبوظبي» الفوز العاشر في مواجهة «فك الارتباط»، بعدما تساوى الفريقان برصيد 9 انتصارات لكل منها في المواجهات الـ 26 الماضية بـ «دوري المحترفين»، في الوقت الذي حسمت فيه نتيجة التعادل 8 مباريات أخرى.

وتعول جماهير «فخر أبوظبي» على التألق اللافت للمهاجم الوطني علي مبخوت، بعدما أسهم في 11 هدفاً لفريقه، بتسجيله 9 أهداف «وصيف الهدافين»، مقابل صناعة هدفين آخرين، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير «العنابي» «الرأس الذهبية» للمهاجم البرازيلي جواو بيدرو صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف من بينها 5 أهداف بالرأس، وصناعته هدفاً واحداً.

مباريات الجمعة



شباب الأهلي - النصر 16:45

خورفكان - الظفرة 16:45

الجزيرة - الوحدة 19:30

مباريات السبت

عجمان - اتحاد كلباء 16:45

بني ياس - الوصل 16:45

دبا - البطائح 19:30

الشارقة - العين 19:30



«العجاف 7» تطارد «العميد»



يدخل النصر مواجهة «الديربي» المرتقبة أمام جاره شباب الأهلي، من دون انتصار في 7 مباريات على التوالي، منذ آخر فوز أمام عجمان 2-0 في «الجولة الثانية»، ولم يسبق لـ «العميد» أن فشل في الفوز خلال 8 مباريات على التوالي بـ «دوري المحترفين».



«الرأس الذهبية» تهدد الجزيرة



يبدو التباين واضحاً في آلية تسجيل الأهداف بين الجزيرة والوحدة قبل مواجهة الليلة في «ديربي العاصمة»، وفي الوقت الذي يتصدر فيه «العنابي» قائمة «الأهداف الرأسية» في الدوري برصيد 8 أهداف يخلو سجل أهداف «فخر أبوظبي» من الأهداف الرأسية، وسجل الجزيرة 48 هدفاً أمام الوحدة مقابل 44 هدفاً للأخير في اللقاءات السابقة.



«إنهاء الاشتباك» شعار خورفكان والظفرة



يتساوى خورفكان والظفرة قبل مباراتهما الليلة، برصيد 10 أهداف لكل فريق في مرمى الآخر في المواجهات الست الماضية في «دوري المحترفين»، وستكون مباراة الليلة فرصة سانحة لـ «فك الارتباط» التهديفي بين الفريقين.



