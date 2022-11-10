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سيتي ومصفوت يقصان شريط «العاشرة» في «الأولى»

سيتي ومصفوت يقصان شريط «العاشرة» في «الأولى»
10 نوفمبر 2022 22:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


يقص سيتي ومصفوت شريط مباريات «الجولة العاشرة» من «دوري الدرجة الأولى»، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين «الجمعة» على ملعب مصفوت، وتتواصل الجولة مساء السبت، بمباريات الرمس مع العربي، والعروبة مع مسافي، وفرسان هسبانيا مع الذيد، وتختتم الأحد بمباريات الفجيرة مع بينونة، والإمارات مع التعاون، وحتا مع الحمرية، وجلف أف سي مع الجزيرة الحمراء.
ويحتل سيتي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، في المقابل حصد مصفوت 11 نقطة، وضعته في المركز السابع، ويأمل الأخير تجاوز «عثرة» الخسارة في الجولة الماضية أمام ضيفه فرسان هسبانيا 1-2، فيما يتطلع سيتي صاحب الهجوم الأضعف في الدوري برصيد 8 أهداف، إلى استعادة ذاكرة الفوز الغائبة منذ مباراته جلف أف سي 1-0 في الجولة الثانية.

الجمعة

سيتي - مصفوت 16:45

 

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السبت

الرمس - العربي 16:40
العروبة - مسافي 16:40
فرسان هسبانيا - الذيد 16:45

الأحد 


الفجيرة - بينونة 16:40
الإمارات - التعاون 16:40
حتا - الحمرية 16:45
جلف أف سي - الجزيرة الحمراء 16:45

 

دوري الدرجة الأولى
مصفوت
الرمس
العروبة
مسافي
الذيد
الفجيرة
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