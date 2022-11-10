«جولة دي بي ورلد» تطلق مبادرات لنشر الجولف



دبي (الاتحاد)



تقيم بطولة جولة دي بي ورلد، فعاليات تفاعلية مجانية لنشر الجولف خلال أسبوع إقامة الحدث الأسبوع المقبل في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة نخبة من نجوم الرياضة العالميين.

وتنظم البطولة يوماً مجتمعياً 18 نوفمبر، يشارك فيه طلاب المدارس واللاعبون الناشئون في الاتحاد ونادي دبي جولف للناشئين وأصحاب الهمم في جولات وراء الكواليس للتعرف على برامج تعليم الجولف والاستمتاع بالعروض المهارية لضربات الجولف المتميّزة، إلى جانب إطلاق البطولة برنامج فيوتشرز الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بالوظائف المتاحة في مجال اللعبة.

وتشمل جولة دي بي ورلد زيارة عدد من المدارس في دبي، بما فيها مدرسة الصفا المجتمعية ومدرسة جيمس فيرست بوينت لتعريف الطلاب على برنامج جولف فيوتشرز والمهن المتاحة في قطاع الجولف، تليها جولة وراء الكواليس في عالم بطولة جولة دي بي ورلد.

سبق أن أكدت جولة دي بي ورلد التزامها بتحويل الجولف إلى رياضة أكثر شمولية من خلال إطلاق سلسلة جولات الجولف لأصحاب الهمم، والتي يشارك فيها ثمانية من أشهر اللاعبين من أصحاب الهمم في العالم للمنافسة على لقب البطولة بدبي.

وتُقام منافسات بطولة الجولف لأصحاب الهمم على نفس الملعب الذي يستضيف مباريات المحترفين الخمسين المشاركين في البطولة 18 و19 نوفمبر.

وتضم سلسلة جولات الجولف لأصحاب الهمم بحلتها الجديدة لهذا الموسم ست بطولات حتى الآن، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية هذا الأسبوع خلال فعاليات بطولة جولة دي بي ورلد على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، وتقدم الجولة عدة أشكال من الدعم للرابطة الأوروبية للاعبي الجولف من أصحاب الهمم، والتي استضافت بدورها عدداً من الفعاليات هذا العام.