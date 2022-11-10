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الرياضي

«أبوظبي لإدارة السيارات» تطلق أكاديمية ياس هيت للسباقات

«أبوظبي لإدارة السيارات» تطلق أكاديمية ياس هيت للسباقات
10 نوفمبر 2022 16:10

الإمارات (الاتحاد)

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أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، عن إطلاق أكاديمية ياس هيت للسباقات، التي تجمع تحت مظلتها مختلف رياضات السيارات للناشئين، وتوفر للسائقين الصغار من أصحاب المواهب في دول الإمارات برنامجاً لصقل قدراتهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وتسعى شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، من خلال الخطوة لتطوير وتقديم سائقين من أصحاب المواهب المحلية، وتزويد المواهب الشابة في سباقات السيارات بمسار تطوير احترافي واضح، ابتداءً من مرحلة القواعد، وصولاً إلى منافسات البطولات العالمية للرياضة، وتهدف أكاديمية ياس هيت للسباقات إلى بناء الجيل القادم من نجوم سباقات السيارات في الإمارات، ومساعدتهم على بلوغ أحلامهم، بدخول عالم الرياضة المشوقة، وتطوير قدراتهم في المنافسة عبر مراحلها، من الكارتينج، وصولاً إلى البطولات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات.
وتشارك الأكاديمية وفريق سباقات السيارات التابع لها، والذي يحمل اسم «ياس هيت للسباقات»، في أول حدث رسمي لهما خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2022 خلال جولة كأس فورمولا-4 الإمارات أمام جمهور الفورمولا-1 العالمي، ليباشر الفريق بعد نهاية عطلة أسبوع السباق في أبوظبي، تحت إشراف مديره الفني ماثيو نورمان، الاستعداد لخوض منافسات بطولة فورمولا-4 الإمارات.
وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «فخورون بالإعلان عن انطلاقة أكاديمية ياس هيت للسباقات وفريقها، وتوفر الأكاديمية، من خلال برنامجها المبتكر، للسائقين الصغار والشباب بيئة احترافية بمعايير عالمية تنمي مواهبهم وتصقلها، وتزودهم بمسار تطوير واضح في رياضة السيارات، ابتداءً من القواعد ووصولاً إلى البطولات العالمية، ونتطلع إلى متابعة سائقينا الموهوبين وهم يستعرضون قدراتهم وإمكاناتهم على مسار السباق، وتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الابتكار وتطوير رياضة السيارات عالمياً».
وبدوره قال ماثيو نورمان، مدير فريق ياس هيت للسباقات: «يمثل ظهور الفريق للمرة الأولى، خلال حدث عالمي بمستوى سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1، وعلى مسار موطننا في حلبة مرسى ياس، فرصة رائعة ومحطة نعتز بها ونبتدأ بها مسيرة الفريق».
وأضاف: «تتضمن أهداف الأكاديمية إتاحة الفرصة للسائقين الشباب في الإمارات، وإثارة شغفهم وتوفير الدعم لهم لتحقيق أحلامهم بالوصول إلى أعلى مستويات رياضة سباقات السيارات الاحترافية، وسعداء بأن تكون أول مشاركة للفريق على مسار موطننا في حلبة مرسى ياس خلال أكبر عطلة نهاية أسبوع في مسيرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1».
وشهدت الفترة الماضية إجراء مجموعة من اختبارات تقييم الأداء والاختبارات النفسية التي خاضها مجموعة من سائقي السباقات الصغار لاختيار سائقي فريق ياس هيت للسباقات، لينجح بها السائقان الشابان كيانو الأزهري من ألمانيا، وماتيو كوينتاريللي من إيطالي، اللذان يشاركان في فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 للمرة الأولى تحت راية ياس هيت للسباقات.

الإمارات
أبوظبي
شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات
الفورمولا-1
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