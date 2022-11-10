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الرياضي

الرجبي يشارك في الجولة الثانية لـ «سباعيات آسيا»

الرجبي يشارك في الجولة الثانية لـ «سباعيات آسيا»
10 نوفمبر 2022 16:07

 
دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الرجبي إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في الجولة الثانية لسلسة السباعيات التي تقام السبت والأحد، بمشاركة 8 منتخبات هي كوريا الجنوبية والصين وهونج كونج واليابان وماليزيا والفلبين وسيرلانكا بجانب الإمارات.
يترأس البعثة الدكتور أيمن النعيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني، وماثيو بيوتنر مساعد للمدرب، بالإضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري، و15 لاعباً على رأسهم سعيد المهيري، ويوسف لشكري وعدد من اللاعبين الذين نطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي.
وحقق منتخبنا المركز الرابع بالجولة الأولي للبطولة التي أقيمت بالعاصمة التايلاندية بانكوك الشهر الماضي، بعد التفوق على الصين والفلبين والخسارة من هونج كونج الفائز بكأس النسخة الماضية.
وتقام الجولة الثالثة والختامية للبطولة على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث يعمل اتحاد الرجبي على قدم وساق، ويسابق الزمن لانتهاء من كافة الأمور التنظيمية وظهور البطولة بالوجه الأمثل.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب التدريب فور وصوله إلى كوريا الجنوبية، بعدما أنهى التدريبات المكثفة قبل السفر، وقام المدرب بضم عدد من العناصر الشابة التي حققت الفوز بكأس آسيا للرجبي تحت 20 سنة للاستعانة بهم للمنتخب الأول.
وحرص أعضاء مجلس الإدارة على حضور التدريبات والاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم ودعمهم من أجل تقديم مستويات طيبة خلال البطولة، وحثهم على الظهور المشرف، والحرص على السلوك الرياضي، وأكدوا ثقتهم بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم وسط أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

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