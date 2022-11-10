«بعيد» حصان العام في «جوائز كارتييه»



محمد حسن (دبي)



توج الجواد السوبر ستار «بعيد» العائد لشادويل، بلقبي «حصان العام 2022» و«أفضل الخيول المسنّة» في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات، الذي أقيم بفندق دورشستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها شادويل للسباقات على الجائزة المرموقة، بعد موسم استثنائي للجواد البالغ من العمر أربع سنوات، حقق خلاله 4 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، تشمل فوزه في لوكينج ستيكس، وكوين آن ستيكس.

ونال «بعيد» الذي يشرف على تدريبه وليام هجاس، منافسة محتدمة للحصول على جائزة كارتييه، مع الفرس «ألبينيستا» حاملة لقب بري دو لارك دي تريومف الفرنسي، والجواد «كيبريوس» الفائز في أربعة سباقات بالفئة الأولى، بالإضافة إلى المهرة «هايفيلد برينسيس» المتألقة في ثلاثة سباقات سرعة بالفئة الأولى في 2022.

ونال «بعيد» ابن الفحل «سي ذا ستارز» لقب أفضل الخيول الأكبر سناً، متفوقاً أيضاً على «ألبينيستا» البالغة من العمر 5 سنوات، وغريمه «باي بريدج» الذي ألحق به خسارته الوحيدة في تحدي شامبيون ستيكس بمضمار آسكوت الشهر الماضي، والجواد «كينروس».

وحافظ «بعيد» الذي يعتبر فخر إنتاج شادويل بإشراف المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على سجله خالياً من الخسارة في 10 سباقات متتالية، لكنه حل رابعاً في آخر مشاركة قبل اعتزاله ليقف فحلاً للإنتاج.