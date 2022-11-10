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رحيمي يتصدر جوائز الأفضل في «أكتوبر»

رحيمي يتصدر جوائز الأفضل في «أكتوبر»
10 نوفمبر 2022 16:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر 2022، في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.
وتفوق سفيان رحيمي، لاعب العين، في فئة أفضل لاعب، على كل من أدريان سيلفا وجواو بيدرو من فريق الوحدة، دانييل بيسا لاعب اتحاد كلباء وفراس بالعربي لاعب عجمان.
فيما تفوق علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، على كل من خالد السناني حارس مرمى الوصل، ودرويش محمد حارس مرمى الشارقة.
وتفوق الإسباني مانويل خمينيز، مدرب الوحدة، على كل من الص

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