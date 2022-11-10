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ميلان يزور دبي خلال فترة الاستراحة الشتوية

ميلان يزور دبي خلال فترة الاستراحة الشتوية
10 نوفمبر 2022 15:45

 

ميلانو (الاتحاد)
كشف نادي إيه سي ميلان عن قيام فريقه بزيارة إلى دولة الإمارات خلال فترة الاستراحة الشتوية، حيث ستستضيف دبي خلال الفترة ما بين 11 ولغاية 20 ديسمبر المقبل عدداً من لاعبي الفريق الأساسي وعلى رأسهم المدرب ستيفانو بيولي.
وسيتمكن الفريق من مواصلة تدريباته والاستفادة من الطقس الدافئة وإقامة معسكر تدريبي ولعب عدد من المباريات الودية مع فرق أوروبية ومحلية، استعداداً للنصف الثاني من الموسم الكروي. ومن المقرر الإعلان عن الفرق المنافسة ومواعيد المباريات قريباً.
وتمنح زيارة دبي نادي ميلان الفرصة لإقامة مجموعة من الفعاليات الخاصة بعشاقه وتنظيم المبادرات بالتعاون مع شركائه المحليين، مما يعزز حضوره في سوق دبي التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة. 

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ويحظى إيه سي ميلان بالعديد من الشراكات المهمة مع عدد من العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك شركة طيران الإمارات الشريك الرئيسي للنادي منذ عام 2007، وفندق سيرو الشريك الفندقي الرسمي، ومنصة جيني الشريك الإقليمي الرسمي، بالإضافة إلى التعاون مؤخراً مع إكسبو 2020 دبي.
وتمثل هذه الزيارة الرسمية الرابعة لنادي إيه سي ميلان إلى دبي خلال عام 2022، ما يعكس التزام النادي بدعم منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات خصوصاً، حيث أفاد تقرير نشرته شركة نيلسن للأبحاث التسويقية بأن كرة القدم ما تزال الرياضة الأكثر شعبية في دولة الإمارات، حيث يحظى نادي ميلان بتشجيع أكثر من 2.5 مليون مشجع.
ويتيح تواجد فريق النادي في سوق الشرق الأوسط التي تتمتع بموقع استراتيجي، فرصةً مهمة لدعم مسيرة نمو النادي من خلال تعزيز علاقاته مع الشركاء المحليين الحاليين والمحتملين، وتعزيز حضور علامة إيه سي ميلان التجارية على المستوى الدولي. 

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