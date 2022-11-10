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الرياضي

شرطة دبي تقبض على سباق الدراجات بـ«ألعاب السيدات»

شرطة دبي تقبض على سباق الدراجات بـ«ألعاب السيدات»
10 نوفمبر 2022 15:15

 
دبي (الاتحاد)

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فازت منتسبات شرطة دبي بلقبي فئة المقيمات والفئة المفتوحة من سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم في مضمار ميدان ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».
وفازت ثلاث مشاركات من شرطة دبي بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً وحصلت ابتسام سيد على المركز الأول، تلتها سارة ماديسون في المركز الثاني، وحلت أكفيلا جيدريات في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً فازت ربا عمر من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها ماي فلورنس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثاني، وحلت ريم يونس من هيئة لطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث.
وفي فئة المواطنات فازت عائشة فولاذ من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمركز الأول، تلتها نادي علي خديم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت مهناز كمالي من هيئة الصحة في المركز الثالث.
وتنطلق اليوم منافسات بطولة الاسكواش التي تقام في نادي دبي للسيدات وتستمر حتى 18 نوفمبر، كما تقام بطولة الكروسفت غداً السبت في نادي لونا الرياضي للسيدات، فيما تتواصل منافسات بطولة البادل تنس بنادي بادل بوينت بمنطقة القوز وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري وتتنافس فيه المشاركات ضمن فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، وتنطلق بطولة الريشة الطائرة يوم 14 نوفمبر في نادي النصر وتستمر حتى يوم 17 نوفمبر، وتنطلق بطولة كرة الطاولة يوم 15 نوفمبر في نادي النصر وتستمر حتى 17 نوفمبر، على أن تقام بطولة الرياضات الإلكترونية في مجلس دبي الرياضي خلال يومي 18 و19 نوفمبر، وتقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر.
وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة تنظيم 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية

شرطة دبي
ألعاب السيدات
دورة الشيخة هند لألعاب السيدات
الدراجات الهوائية
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