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الرياضي

جلسة حوارية في «دبي الدولي للرياضات التراثية»

جلسة حوارية في «دبي الدولي للرياضات التراثية»
10 نوفمبر 2022 14:30


دبي (الاتحاد)

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تنطلق صباح الغد فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات اللذين تنظمهما مجموعة دوموس بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته في دبي هاربور، ويستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.
ويتضمن المؤتمر تنظيم جلسة حوارية عن الرياضات التراثية يتحدث فيها كل من: النوخذة بدر عبدالحكيم الذي يستعرض قصته مع صناعة السفن، كما يتحدث سعيد خليفة النزر عن السباقات التراثية، ويتحدث الغواص حمد بن حمدان بن حميد المطروشي الملقب بحمد العود عن حياة أهل الغوص والبحر قديماً، فيما يتحدث محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن دور النادي في دعم الرياضات البحرية التراثية.
ويعد المعرض الذي تتاح فيه المشاركة للجمهور مجاناً هو الحدث الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية والمغامرات في دولة الإمارات، حيث يلعب دوراً بارزاً في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالرياضات التراثية، ويناقش أفضل الممارسات في هذا القطاع المهم.
ويشارك في المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية التي تعرض أحدث المنتجات الخاصة بالرياضات التراثية، كما يتضمن مختلف المعدات والإكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية والمغامرات، في حين سيتخلل المؤتمر العروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة.

دورة الألعاب الرياضية
مجلس دبي الرياضي
دبي هاربر
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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