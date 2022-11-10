جلسات تدريب مجانية استعداداً لبطولة العالم للسبارتن في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، إطلاق جلسات تدريب مجاناً، لمنح المشاركين لمحة عن المنافسات في بطولة العالم للسبارتن التي تقام في أبوظبي في صحراء الوثبة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، وتجمع نخبة من الرياضيين حول العالم للمنافسة على جوائز نقدية تتخطى 125 ألف دولار.

وتنطلق النسخة الثانية من بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 بحلّة جديدة تتيح لعشاق اللياقة البدنية والرياضيين الهواة خوض السباقات التأهيلية، واختبار مهاراتهم على المسارات ذاتها التي تستقطب أبرز الرياضيين في العالم، حيث لا توجد شروط تأهيلية للمشاركة، إذ يمكن لجميع الراغبين من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في السباق.

ويعتزم منظمو البطولة إطلاق الجلسات التدريبية المتنقلة على مدار تسعة أيام في مواقع مختلفة، حيث يبدأ العرض اعتباراً من الغد ضمن القرية الرياضية 321 في جزيرة الحديريات في أبوظبي ويستمر لثلاثة أيام، لينتقل بعدها إلى مواقع أخرى بين 18 و20 نوفمبر، و25 و27 نوفمبر.

وتتيح الجلسات التدريبية لعشاق بطولة السبارتن واللياقة البدنية اختبار قدراتهم في مواجهة أبرز تحديات وحواجز السبارتن، بما فيها دحرجة الإطارات وسحبها والقفز على الصندوق وتسلق الجدران وغيرها، وإقامة 6 جلسات تدريب مجاناً في نادي درع الصحراء، بمعدل جلستين يومياً أيام 10 و17 و24 نوفمبر من الساعة 16:30 حتى الساعة 17:30 مساءً ومن الساعة 18:30 حتى الساعة 19:30 مساءً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو دي سينا، المؤسس، الرئيس التنفيذي لسبارتن: «نحرص في بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي على تقديم أنشطة تناسب جميع عشاق الرياضة. وتتيح البطولة للمشاركين مشاهدة أداء أبرز الرياضيين في سباقات الحواجز واختبار قدراتهم على المسارات نفسها، فضلاً عن فرصة الاستمتاع مع أفراد العائلة والأصدقاء بتجربة متكاملة في عالم السبارتن. ويسرنا إطلاق العرض المتنقل وجلسات التدريب المجانية لاستقطاب مزيد من المشاركين وتقديم لمحة مشوقة حول بطولة السبارتن المرتقبة، مع تسليط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي ونشيط».

ينطلق العرض المتنقل اليوم في القرية الرياضية 321 من الساعة 10:00 حتى الساعة 22:00 مساءً على مدار الأيام الثلاثة المحددة في كل موقع، بينما تُقام جلسات التدريب العامة في أبوظبي أيام 13 و20 و27 نوفمبر.