«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!



معتز الشامي (دبي)



عاد منتخب ويلز إلى «المونديال» بعد 64 عاماً من الغياب، ولكن يبدو أن العودة ستكون سبباً في أزمات، ربما تشهدها أروقة الفريق، خلال النهائيات التي تنطلق بعد أيام.

فرض الجهاز الفني لمنتخب ويلز قيوداً صارمة على لاعبيه، خلال مونديال 2022 في قطر، حيث قرر منعهم من ممارسة الهوايات الخاصة بهم، خلال فترة البطولة التي يعود الفريق إلى المشاركة فيها، بعد 64 عاماً وتحديداً منذ نسخة السويد 1958.

وبعد إعلان روبيرت بيج مدرب ويلز للقائمة التي تشارك في كأس العالم، وتضم 26 لاعباً عقد اجتماعاً مع جاريث بيل نجم الفريق، ليشدد على عدم السماح له بلعب الجولف، خلال أيام البطولة، ما وصفته صحيفة «ماركا» بأنه سبب معاناة لنجم ويلز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيج يدرك أن ما تحقق بالتأهل إلى المونديال، بعد غياب 64 عاماً، يعد أمراً غير مسبوق لهذا الجيل، لذلك طالب اللاعبين بالانضباط وعدم التهاون وإبعاد الجميع عن أي نشاط ترفيهي خلال المعسكر والبطولة.

وقال مدرب منتخب ويلز: نحن هنا للقيام بعمل ما، لذلك لن يكون هناك جولف، وذلك رداً على تمسك بيل بلعب الجولف خلال معسكرات المنتخب، الأمر الذي عرضه لانتقادات صحفية سابقاً، وبالتالي قام المدرب بإلغاء مباراة جولف تم ترتيبها بين لاعبي الفريق وجاريث بيل خلال البطولة.

وأكدت وسائل الإعلام الويلزية أنها ليست المرة الأولى التي يسبب بيل أزمة في كواليس المنتخب، بسبب إصراره على لعب الجولف، خلال أي بطولة مع المنتخب، حيث سبق وأن فعلها في «يورو2021»، رغم أن اللاعب يطلب ممارسة الجولف خلال فترة الراحة من التدريبات.