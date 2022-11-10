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الرياضي

رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»

رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»
10 نوفمبر 2022 12:48

دبي (الاتحاد)

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أشاد شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، بقيادة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، للحركة البارالمبية الآسيوية، والتي حققت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في دعم «أصحاب الهمم»، وتوفير البيئة الرياضية المناسبة للدمج الشامل في المجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوزبكي برئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في العاصمة طشقند، والتي شهدت تدشين القرية الأولمبية والبارالمبية في فعاليات خاصة.
ووجه العصيمي الشكر إلى الرئيس الأوزبكي على دعوته للحضور، ودعمه الكبير للحركة الرياضية في أوزبكستان، وخاصة رياضة «أصحاب الهمم»، مشيداً بالقرار الأوزبكي الخاص بالمساواة بين الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين في كل المجالات، والذي كان له الأثر الكبير في ارتفاع عدد الممارسين من «أصحاب الهمم» وبلغ عددهم 3 آلاف رياضي، مثمناً جهود مختار كون رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية، بوضع استراتيجية طموحة لنشر الرياضة البارالمبية في أوزبكستان.
وعبر العصيمي عن فخر الرياضيين في أكبر قارات العالم بقرار الحكومة الأوزبكية بأن تستضيف أوزبكستان دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية للشباب 2025 للمرة الأولى في تاريخ الحركة الرياضية، مما يؤكد توجهيات الرئيس الأوزبكي بالاندماج الكامل بين أطياف المجتمع.

 

الإمارات
أوزبكستان
ماجد العصيمي
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