ريكي يستعرض «التجربة العالمية» في الشارقة



أبوظبي (الاتحاد)



استعرض الياباني ريكي ناكايا (33 عاماً)، بطل العالم للجودو، الذي يزور الإمارات حالياً، بدعوة من اتحاد المصارعة والجودو، التجربة التي أوصلته إلى العالمية في اللعبة، وسط حضور كبير من لاعبي الجودو في ناديي الشارقة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

المعروف أن ريكي بدأ استعراضه في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة العديد من لاعبي أندية الفجيرة واتحاد كلباء وخورفكان، قبل أن يختتمها بتدريب العديد من اللاعبات بالشارقة، بالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وذلك قبل ختام زيارته إلى الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وشهد تدريب الشارقة محمد جاسم سجواني، الأمين المساعد للاتحاد، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من إداري الناديين والجالية اليابانية بالدولة، وحضور غفير من عشاق الجودو، حيث تسابق الجميع في تكريم البطل العالمي تخليداً للزيارة.

وشارك في التدريب عدد من مدربي المنتخب والأندية، وفي مقدمتهم مدرب منتخب المراحل العمرية، مواطنه الياباني أشيدو كوكي، وجعفر النخلي، والدكتور سلام كريم.

وعكس التجمع قبل الختامي للخبير الياباني، الاهتمام المتواصل الذي يوليه الاتحاد بتقديم كل ما هو جديد في مجال اللعبة التي بلغت العالمية ودورات الألعاب الأولمبية.

ونقل محمد جاسم سجواني، شكر وتقدير محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إلى الخبير الياباني وأسرة السفارة والاتحاد الياباني للجودو، لهذا التعاون المستمر، استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي للاتحاد، في مجال التدريب والتطوير، وتعاون مجلس الشارقة الرياضي، وأندية الجودو كافة التي أسهمت في إنجاح الزيارة، متمنياً استمرار تلك اللقاءات التي تمثل الكثير للاعبي الجودو الصاعدين.