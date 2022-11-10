«بني ياس للخيول العربية» تتصدر «سباقات ميدان»



عصام السيد (دبي)



يشهد مضمار ميدان مساء غد«الجمعة»، حفل سباقاته الثاني، وينطلق أول الأشواط بسباق بني ياس للخيول العربية الأصيلة، فيما خصصت بقية الأشواط الستة للخيول المهجنة الأصيلة، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية بالحفل 637.500 ألف درهم برعاية نخيل العقارية.

وتجتذب بطولة بني ياس «للفئة الثانية» للخيول العربية في عمر الأربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، 14 خيلاً من خيول الأربع سنوات فما فوق، أبرزها «ايه اف العجاج» الفائز بالنسخة الأخيرة من سباق مزرعة الروية «للفئة الثانية»، وينافسه حامل لقب العين مايل «ايه اف سند»، إلى جانب «جولد سيلفر»، و«هيروس دو لاجارديه».

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر – هانديكاب، 9 خيول أبرزها «مشاكل» الذي يواجه التحدي، وأحرز الوصافة في 2000 جينيز الإمارات، وهناك «زيرو تو ايه هندريد»، و«سيلتيك برينس»، و«تواصل»، إلى جانب «الكامل» و«آيلاند رول».

ويتصدر «تويلفث أوف نيفرلاند»، الترشيحات في سادس الأشواط لمسافة 1900 متر – هانديكاب، وينافسه «تيكنج نيمز» المنحدر من نسل بطل كأس دبي العالمي «أروجيت»، وهناك «فيرست أوف نوفمبر» الفائز في مضمار جبل علي.

وسيكون الصراع متكافئاً في الشوط الثاني المخصص لمهرات السنتين لمسافة 1200 متر، بمشاركة 10 مهرات لم تشارك في السباقات من قبل، من بينها «عواصف» و«بيجلي» و«سيريناز فيم».

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر صراعاً بين «سياسي»، و«بلاك مارك» وهناك «سيتي كينج».

وتتنافس 11 خيلاً في الشوط الرابع «هانديكاب» الممتد لمسافة 1200 متر، أبرزها «رنان» الفائز على المضمار والمسافة ذاتهما ورفيقه في الشعار «رايج»، كما ينطلق «ستريت مود» الذي اختتم موسمه المنصرم بفوز في جبل علي، وتأتي الخطورة من «مقياس»، بالإضافة إلى «ليبيان كلاسيك».

ويسعى «تهديد» الذي حل وصيفاً في أمسية مضمار ميدان الأولى، للعودة إلى منصات التتويج، حينما يخوض تحدي الشوط السابع والأخير لمسافة الميل – هانديكاب، ومعه رفيقه في الشعار «سديد»، وهناك «يورمان» صاحب الوزن الخفيف، وسيواجهان غريمهم «ابن زيدون» في مشاركته الأولى بمضمار ميدان، قادماً من فوز في مضمار جبل علي الموسم الماضي.