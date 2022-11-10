سكالوني: ميسي قادر على اللعب في «مونديال 2026»



أنور إبراهيم (القاهرة)



شدد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على أن «الأسطورة» ليونيل ميسي قائد «التانجو» قادر على أن يلعب كأس العالم 2026، وليس مونديال 2022 فقط، لما يقدمه من أداء راقٍ منذ بداية الموسم، مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقال سكالوني في تصريحات لراديو «CNN»: ربما يكون مونديال قطر آخر كأس عالم يخوضها ميسي، ولكني آمل ألا يكون الأخير.

ذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، إن التصريح من جانب سكالوني ربما يكون مفاجأة للجماهير الأرجنتينية، ولكن المتابع لميسي منذ بداية الموسم، يمكن أن يملأه التفاؤل بإمكانية حدوث ذلك، إذ أن «البرغوث» يستغل مهاراته وإمكانياته بأقل مجهود ممكن، بما يتناسب مع سنه «35عاماً»، وليس مطلوباً منه أكثر من ذلك، بدليل أن ناديه الفرنسي متمسك بوجوده في الفريق، وعرض عليه تمديد عقده لعامين آخرين، ما يعني الثقة في إمكانية استمراره لسنوات قادمة.

واعترف سكالوني بأن ميسي مازال مفيداً لمنتخب بلاده وللكرة الأرجنتينية، ويلعب وهو سعيد، ويجعل الكثيرين من بني وطنه سعداء أيضاً.

وقال: إذا ما اعتنينا به وحافظنا على سلامته، بمقدوره الاستمرار فعلاً لسنوات عديدة، لأنه «مطلوب» ليس من الشعب الأرجنتيني وحده، وإنما من عالم كرة القدم أجمع، حتى وإن بلغ الـ 39 من عمره في مونديال 2026.

ويتطلع ميسي إلى الفوز بأول كأس عالم في مسيرته الكروية، من أجل نسيان فشل نهائي مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا، والخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 على يد فرنسا.

وأظهر ميسي خلال المباريات الودية الأخيرة لمنتخب «التانجو» جاهزيته، حيث لعب مباراتين، سجل فيهما 4 أهداف، وربما يكون مونديال قطر هو الأخير بالنسبة لميسي، أو أنه سيؤكد كلام سكالوني ويستمر حتى مونديال 2026.

يذكر أن ميسي عانى من بعض الآلام في الكاحل مؤخراً، ولم يشارك فريقه مباراة لوريان الأخيرة في الدوري الفرنسي، ومن المرجح أن يعود إلى الفريق في مباراة أوكسير يوم الأحد المقبل.

وعندما سئل سكالوني عن حالة لاعبي المنتخب المختارين لـ «المونديال»، قال ليسوا في أفضل فورمة الآن، ولم يصل أي منهم إلى 100% من جاهزيته، ولكنهم سيكونون في أفضل حالاتهم عند انطلاق المونديال وبدء المباريات.