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إشبيلية وأتلتيكو.. «نزيف الجراح»!

إشبيلية وأتلتيكو.. «نزيف الجراح»!
10 نوفمبر 2022 10:30

إشبيلية (أ ف ب) 

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عمّق ريال سوسيداد جراح مضيفه إشبيلية «المنقوص»، بفوزه عليه 2-1، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، تقدم إشبيلية بهدف رافا مير ورد ريال سوسيداد عبر النروجي ألكسندر سورلوث، وبريس منديس.
وخاض النادي الأندلسي قرابة 56 دقيقة بتسعة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيش، ومدافعه الفرنسي تانجي نيانزو في الدقيقين 28 و34.
وفشل أتلتيكو مدريد في استعادة المركز الثالث من سوسيداد بخسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 1- صفر، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة
وتابع أتلتيكو نتائجه السيئة للمباراة الثالثة توالياً بخسارته للمرة الثانية مقابل تعادل في الدوري، ضمن سلسلة من 5 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الفوز.
وخسر رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني أمام قادش 2-3 في المرحلة 12، قبل أن يتعادلوا أمام إسبانيول برشلونة 1-1 في المرحلة الماضية.

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