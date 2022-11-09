انطلاق مهرجان دبي للرياضات الرقمية



دبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتح معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، في مركز دبي للمعارض في مدينة «إكسبو دبي»، وتستمر إلى 20 نوفمبر الجاري.

وأكد معالي عمر العلماء أن تنظيم القمة الافتتاحية ضمن أعمال الدورة الأولى لمهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، يؤكد ريادة الإمارات في المجالات التكنولوجية والرقمية، وموقعها مركزاً عالمياً لإطلاق المبادرات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، ويعكس إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين الشباب والمواهب تكنولوجياً ورقمياً، وتشجيعهم على المشاركة في صناعة المستقبل، من خلال توفير البيئة المحفزة والجاذبة لهم لتطوير نموذج رقمي عالمي رائد.

وقال معاليه، إن الرقمنة أصبحت جزءاً أساسياً في مختلف مجالات الحياة، وإن تنظيم مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022، ينسجم مع رسالة دولة الإمارات وتوجهاتها لتشجيع وتحفيز واحتضان القطاعات الناشئة، وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والموهوبين والمبدعين في مجالاتها المختلفة.

وتجمع القمة الافتتاحية، المنصة الرائدة المخصصة لتعزيز التواصل بين الشركات في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، على مدار يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، نخبة من أبرز الخبراء والمطورين والمبدعين في القطاع، وتُقام بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومدينة دبي للإعلام، التابعة لمجموعة تيكوم، الشريك المعرفي للفعالية، حيث سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على أبرز المستجدات والتوجهات لهذا القطاع المتنامي، من خلال أكثر من 60 متحدثاً من أبرز الوجوه في قطاع الرياضات الإلكترونية.

وتُسلط القمة الجديدة الضوء على دور دبي في دعم القطاعات الإبداعية، بما فيها الرياضات الإلكترونية، من خلال تقديم الحوافز للموهوبين والمؤسسات المبتكرة التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها.

وتبحث القمة أيضاً في مختلف توجهات القطاع، بما فيها التقنيات الناشئة، وألعاب الأجهزة المحمولة، وفرص الاستثمار، وسلوكيات المستهلكين، وتنظيم البطولات، وغيرها من المواضيع المشوقة.

وتضم قائمة المتحدثين المتميزة للقمة الافتتاحية مجموعة من أهم مطوري وناشري الألعاب، ومؤسسي منظمات الرياضات الإلكترونية، ومزودي الحلول وغيرهم من المسوّقين وممثلي وسائل الإعلام المتخصصة في الألعاب الإلكترونية.