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انطلاق النسخة الثانية من بطولة «القابضة» «ADQ» لكرة القدم

انطلاق النسخة الثانية من بطولة «القابضة» «ADQ» لكرة القدم
9 نوفمبر 2022 20:43


مصطفى الديب (أبوظبي)


انطلقت مساء أمس بملاعب «أكتف» في جزيرة الماريا بأبوظبي منافسات النسخة الثانية من بطولة «القابضة» (ADQ) لكرة القدم التي يشارك فيها 24 فريقاً تمثل الشركات التابعة.
وتهدف البطولة إلى تأكيد دعم «القابضة» (ADQ) للمبادرات التي تسهم في بناء مجتمع صحي وسليم وفي مقدمتها مبادرة الرياضة أسلوب حياة، التي تبنتها العاصمة أبوظبي منذ سنوات، فضلاً عن بث روح التنافس الإيجابي ودعم الترابط بين أفراء أسرة «القابضة» (ADQ) بشكل عام.
وشهدت لقاءات اليوم الأول مهارات فنية عالية وإثارة كروية ألهبت حماس الجمهور خارج الملعب.

 

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ويشارك في البطولة ما يقرب من 336 لاعباً من مختلف الأعمار، في 24 فريقاً يمثلون «القابضة»( ADQ) وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للمطارات وشركة أبوظبي للتوزيع وأبوظبي للإعلام ومركز أبوظبي الوطني للمعارض ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة أيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية وأغذية، وشركة الظاهرة وشركة ضمان ودوكاب، وحديد الإمارات «أركان»، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاتحاد للطيران والاتحاد للقطارات وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وان تس اس وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وسلال، وشركة طاقة و«تو فور فيفتي فور»، بنك ويو.
وتختتم منافسات النسخة الثانية من هذه البطولة الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية، وتتويج الفريق الفائز، بعد تنظيم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.
وقال أنس البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ)، إن تنظيم النسخة الثانية من بطولة «القابضة» (ADQ) لكرة القدم يأتي في إطار دعمنا للمبادرات المجتمعية التي تشجع تَبنّي أسلوب حياة صحية بالإضافة إلى تحفيز المجتمع بكافة أعماره على ممارسة الرياضة من خلال مثل هذه البطولات.
وأضاف البرغوثي: «القابضة» جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، ولذلك نسعى دائماً لتوفير بيئة رياضية وأجواء نموذجية تسهم في بناء المجتمع السليم صحياً وجسدياً.
وأكد أن البطولة تهدف إلى تعزيز التفاعل والتواصل بين موظفي الشركة قائلاً: بلا شك يعد تعزيز روح التعاون وتوطيد العلاقات بين أسرة القابضة والشركات التابعة من ضمن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها وتعزيزها من خلال هذه البطولة.
ووجه البرغوثي الشكر للشركاء ورعاة البطولة الذين يسهمون في نجاحات هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن النسخة الأولى من البطولة حققت نجاحات كبيرة متوقعاً أن تحقق النسخة الثانية المستوى نفسه من النجاح.
ووجه التحية للمشاركين متمنياً التوفيق للجميع مؤكداً أنه لا خاسر على الإطلاق في مثل هذه المبادرات البناءة والجميع يحقق مكاسب كبيرة أبرزها وأهمها التأكيد عملياً على أن الرياضة في أبوظبي أسلوب حياة. 

الإمارات
أبوظبي
الشركة القابضة ADQ
أبوظبي للإعلام
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