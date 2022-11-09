رقم عالمي جديد في بطولة العالم للرماية البارالمبية بالعين



العين (الاتحاد)



أعرب ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن فخره بما حققه أبناء المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف، وقال: «ليس بالأمر السهل أن تحتفظ بالقمة، ولكن بطلنا عبدالله العرياني لا يعرف المستحيل، وهذا ما عهدناه من فرسان الإرادة، عبر مشاركاتهم في المحافل الدولية من إصرار وعزيمة وتحدٍ».

كما هنأ المهيري لاعبي فريق الإمارات للبندقية لحصولهم على المركز الثاني، وأثنى على المستوى الرائع الذي ظهر به اللاعبون، وهو المتوقع منهم خاصة والبطولة تُقام على أرض الإمارات، وتمنى للمتأهلين لدورة ألعاب باريس 2024 أن يواصلوا الإنجاز بالبقاء على منصات التتويج، ورفع راية الوطن على الدوام.

وعلى صعيد منافسات، أمس، توج بمسابقة 10 أمتار بندقية هوائية، وضعية الواقف مختلط، الفريق الفرنسي المكون من تانجوي دي لافروست وماكسين دوبونت وكيفين لوتي رقم عالمي جديد وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيق 1897 نقطة، وجاء الفريق الكوري الجنوبي المكون من هانت سيو وسونج يو بارك وشي لو جي في المركز الثاني والميدالية الفضية بتحقيق 1890.8 نقطة، بينما المركز الثالث كان للفريق الإيطالي المكون من ليفا سيساجيليني وربوتو لازارو وباميلا نوفاجيلو بتحقيق 1884.3 نقطة.

في فردي المسابقة نفسها، شهدت صراعاً كبيراً حتى الطلقة الأخيرة، حيث تمكن من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفرنسي تانجويه ديلافروست محققاً 253.6 نقطة، وتلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية الكوري الجنوبي هونت سيو محققاً 253.3 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب البريطاني رايان كوكبل الذي حقق 232.5 نقطة.

وفي مسابقة 10 أمتار مسدس هوائي رجال فردي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الكوري الجنوبي المكون من جون جودو ومحققاً 235.7 نقطة، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية كانت للبولندي سايمون سونسكي محققا 233.1 نقطة، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية، فكانت للأوزبكي سيرفر ابراجيموف محققاً 213.3 نقطة.

وفي مسابقة الفرق مسابقة 10 أمتار مسدس هوائي رجال، فاز الفريق الهندي المكون من مانيش ناروال وسنجارهارج وناهل سنجه بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققاً 1704 نقاط، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية الفريق الكوري الجنوبي المكون من جون جودو وكيون سي بارك وجنج نيم كيم محققاً 1697 نقطة، المركز الثالث والميدالية البرونزية كانا للفريق التركي المكون من تاهايسن كوسموز وكاراجول سيفات ومراد أوجوز محققاً 1674 نقطة.