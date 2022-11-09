68 ميدالية تضع «جو جيتسو الإمارات» على قمة العالم

أبوظبي (الاتحاد)



لا يزال صدى الإنجاز التاريخي لمنتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» في النسخة 27 من بطولة العالم للجو جيتسو يتردد بقوة على الصعيدين المحلي والدولي، نظراً لقيمته الكبيرة التي تعكس التطور المذهل لـ «جو جيتسو الإمارات» خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتمّكن أبطال المنتخب الوطني من الاحتفاظ بلقب بطولة العالم التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، عن جدارة واستحقاق بحصيلة استثنائية من الميداليات الملونة بلغت 68 ميدالية منها 28 ذهبية و19 فضية و21 برونزية.



وبهذه المناسبة، يقول حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «يواصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو أداءه المبهر ونتائجه الرياضية المميزة في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والعالمية، وقد برهنت النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم التي أقيمت في أبوظبي، على مدى التألق والتميز الذي حققه منتخبنا الوطني. فهذه الانتصارات التاريخية والأرقام القياسية والميداليات التي حصدها لاعبونا، تعزز مسيرة منتخبنا الوطني، وتؤكد يوماً بعد يوم، فخرنا واعتزازنا بلاعبينا وكوادرنا الوطنية في الجو جيتسو.

اضاف:«نحن في شركة مبادلة، ثقتنا بلا حدود في أبطالنا، وسعداء بهذا الإنجاز الرياضي المرموق، الذي يؤكد أن شبابنا ورياضيينا دوماً على قدر المسؤولية، يجسدون بعطائهم وتفانيهم، قيم دولتنا، وتطلعها الدائم لتحقيق المركز الأول، كما أننا فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع اتحاد للجو جيتسو؛ هذه الشراكة التي تعد نموذجاً يحتذى به، وتأتي في إطار حرصنا الدائم على العمل لإحداث تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع الرياضي المحلي والعالمي، وتعزيز وتشجيع نمط حياة صحي ومتوازن».

ويقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز الكبير إلى دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لرياضة الإمارات الذي قادها إلى العالمية من أوسع الأبواب، وكذلك دعم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لرياضة الجو جيتسو والذي شكّل الدافع لتطورها المستمر، والمتابعة الحثيثة لعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وتوجيهاته على صعيد تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها انطلاقاً من تنفيذ أفضل البرامج العالمية».

وتابع:«حقّق المنتخب الوطني إنجازاً استثنائياً من النواحي كافة، ولعل أبرز معالم الإنجاز تتضح من خلال تحقيق دولة الإمارات 68 ميدالية ملونة متفوقة بفارق كبير على المنتخبات الأخرى التي حلت في المراكز التالية تباعاً وهي كازاخستان وألمانيا واليونان، فأبطال الإمارات تفوقوا على أنفسهم وعلى المنتخبات الأخرى على الصعد كافة بدليل حصد 28 ذهبية في نسخة واحدة وهو أمر غير مسبوق في تاريخ بطولة العالم للجو جيتسو منذ انطلاقتها».

وأضاف المنهالي:« تحقيق الإنجازات الكبرى يرتبط على الدوام بمجموعة من العناصر الأساسية للنجاح، وكان لدور الجهاز الفني للمنتخب والمدربين أثر كبيا في استنهاض همم اللاعبين واللاعبات وإعدادهم الإعداد الفني والبدني والنفسي الأمثل، عبر اختيار المكان والزمان والبرامج المناسبة للمعسكرات الداخلية والخارجية التي أسهمت في رفع جاهزيتهم ولياقتهم البدنية للوصول إلى قمة المستويات».



6 مكاسب



بعيداً عن التقييمات الفنية فإن بطولة العالم للجو جيتسو ومع اسدال الستار على منافساتها أمس حققت 6 مكاسب رئيسة لدولة الإمارات ولمنتخبها الوطني،

1-مواهب جديدة



أهم المكاسب وأولها تقديم مجموعة جديدة من المواهب الصاعدة بنين وبنات التي حصدت الميداليات لأول مرة في حدث عالمي بهذا الشكل وقدمت نفسها جيلاً جديداً يستحق أن يحصل على الفرصة الكاملة في المستقبل لتمثيل الدولة في مختلف الاستحقاقات القارية والعالمية.



1- مؤشرات أداء



المكسب الثاني يتمثل في الاحتكاك القوي لمنتخبنا الوطني مع أقوى لاعبي العالم واكتساب الخبرة من مختلف المدارس، والتعرف على الجديد في الدول التي حققت قفزات نوعية مؤخراً ومنها منتخب كازاخستان ومنتخب ألمانيا، ومنتخبات اليونان وأنجولا، لقياس مؤشرات التطور للاعبينا في مختلف المراحل السنية بشكل واقعي من خلال منافسة عالمية.



3- تكامل الأدوار



المكسب الثالث يتمثل في تكامل الأدوار وتعزيز قيمة تضافر جهود مختلف المؤسسات في أبوظبي لخدمة البطولة التي خرجت في صورة مميزة أبهرت كل ضيوف الدولة، ورسخت مكانة أبوظبي عاصمة للجو جيتسو العالمي وأكبر مطور للعبة في العالم.



4- دور المتطوعين



بالنسبة للمكسب الرابع من البطولة فهو المتمثل في المتطوعين ودورهم الكبير الذي قاموا به في كل اللجان بالبطولة، لمساعدة اللجنة المنظمة، حيث كانوا دائماً في قلب الحدث، وكانوا من أسباب نجاحه الرئيسة، واكتسبوا خبرات دولية سوف تعزز عملهم الاحترافي في الأحداث المستقبلية.



5- تغطية إعلامية عالمية



من المكاسب التي تحققت أيضاً في البطولة التغطية الإعلامية العالمية لمنافساتها بكل اللغات، والضوء الكبير الذي سلط على فعالياتها من مختلف الدول المشاركة، في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، حيث تناقلت أخبارها وعرضت مقتطفات منها عشرات الوسائل الإعلامية في مختلف الدول المشاركة.



6- دعم الأبناء



أما المكسب الأخير فهو المتعلق بزيادة الروابط بين رياضة الجو جيتسو والمجتمع الإماراتي، حيث أصبحت الأسر والعائلات أكثر اقتناعاً بدور هذه الرياضة في تطوير سلوكيات وأنماط حياة أبنائهم وبناتهم، وتعزيز الكثير من القيم المهمة لديهم وعلى رأسها الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل والثقة بالنفس، بما سيكون له الأثر في تحقيق المزيد من انتشار اللعبة، والمزيد من تمسك الأسر والعائلات بدعم أبنائهم وبناتهم في المشاركات المستقبلية.