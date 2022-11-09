صالح الشرقي يشيد بتجهيزات «مونديال المسائل الشطرنجية»



الفجيرة (الاتحاد)



أكد الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن استضافة الفجيرة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج والكونجرس العالمي، نقلة نوعية مضافة للرياضة في الإمارات بشكل عام، وفي الفجيرة بشكل خاص، وهو ما يدل على أن الفجيرة أصبحت مدينة رياضية عالمية في مختلف الجوانب، ومنها في رياضة الشطرنج، والتي تنوعت فيها الإنجازات بشكل متميز، مؤكداً أن النجاحات، في ظل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعكس الاستراتيجية الثاقبة لحكومة الفجيرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والأعضاء مريم عبد الله المطروشي، وإبراهيم جلال البلوشي، وجاسم هيكل البلوشي، والمدير التنفيذي محمد عبد الغني.

وأشاد الشيخ صالح بن محمد الشرقي بالتجهيزات الجارية لاستقبال الحدث الرياضي العالمي، والذي يقام من 12 إلى 19 نوفمبر الحالي، موجهاً اللجنة المنظمة بتقديم أفضل الجهود لمزيد من النجاح، وبارك لأسرة شطرنج الفجيرة الإنجازات التي حققها أبناء النادي في بطولة الإمارات الفردية، وغيرها من البطولات، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وتحدث الدكتور عبد الله آل بركت عن الأهمية المميزة للحدث العالمي والجاهزية المميزة، مسلطاً الضوء على برنامج البطولة والكونجرس، وسلط الضوء على الأعمال الجارية بخصوص المبني الجديد للنادي، والذي ينفذ وفق أفضل المقاييس العالمية.