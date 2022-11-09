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«الرحال أرينا» تستقبل مشجعي المونديال في دبي

«الرحال أرينا» تستقبل مشجعي المونديال في دبي
9 نوفمبر 2022 18:06

دبي(الاتحاد) 


تستعد دبي لإحياء العديد من الاحتفالات الكروية خلال كأس العالم 2022، في مناطق تفاعلية خاصة للجماهير في جميع أنحاء المدينة، تزامناً مع زيارة العديد من المشجعين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة المباريات، حيث يخطط الكثيرون لزيارة الإمارات والإقامة فيها.
وستكون هناك أحداث خاصة تناسب كل محبي كرة القدم في منطقة «الرحال أرينا» التجريبي والتفاعلي، والذي تبلغ مساحته 1050 متراً مربعاً، وذلك لاستقبال 10 آلاف مشجع يومياً في ميناء دبي، بمنطقة الواجهة البحرية الاستثنائية.
ويوفر المكان تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع مزيج فريد من كرة القدم والثقافة والحياة الليلية المفعمة بالإثارة، حيث ستكون جماهير المونديال على موعد مع مزيج رائع من الموسيقى والترفيه الحي والألعاب والأنشطة، وبالطبع تجربة مشاهدة لا مثيل لها. 

ويعتبر الحدث واحداً من 6 مهرجانات «الفيفا» الدولية الرسمية للمشجعين على مستوى العالم، حيث تشمل مساحة المهرجان تكنولوجيا «الفيفا» الصوتية رباعية الأبعاد، والتي ستنقل المشجعين إلى الملاعب وتجعلهم يشعرون بأنهم جزء من الحدث. 

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وتشهد مساحة «أديداس» إقامة شاشة ضخمة لبث المباريات الحية، مع أجندة مميزة تزخر بالأنشطة التفاعلية، حيث لن يشعر الجمهور بالملل على الإطلاق، وستتاح لهم فرصة لقاء لاعبيهم الأسطوريين المفضلين وحتى إمكانية اللعب معهم.
وسيكون «استوديو المبدعين» مكاناً خاصاً يمكن للزوار من خلاله الابتكار والاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. 

وتستمر المتعة حتى أثناء الفواصل بين المباريات من خلال برنامج مثير من الأنشطة على الأرض يدعم المبادرات والمواهب المحلية والشعبية، بما في ذلك التعاون مع Gulf United و Onyx FC، أول نادٍ لكرة القدم فقط للسيدات في الإمارات، وتحدي دبي للياقة.
ومن الأماكن الأخرى التي ستشهد احتفالات مونديالية خلال فترة كأس العالم، نجد بحيرة دبي مول حيث سيظهر منزل عائلي عائم بمساحة 300 متر مربع للجماهير، مع مساحة تجريبية للبيع بالتجزئة والبرامج والأنشطة.
ويتم إطلاق «منزل أديداس العائلي» في شارع الرحلة مع لحظات مثيرة على برج خليفة، كما يشاهد الزوار أساطير مثل ميسي وبنزيمة وهما ينبضون بالحياة عبر عرض حي على أطول برج في العالم مع هتافات كرة القدم الشهيرة.

 

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