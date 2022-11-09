عُمان بطل مونديال الشركات في دبي



دبي (الاتحاد)



فاز فريق شركة أوكسيدنتال من عُمان بلقب النسخة الرابعة بطولة العالم لكرة القدم للشركات التي استضافتها دبي للعام الثاني، ونظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات «فيفكو»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتوج الفريق العُماني بالمركز الأول، بعد تغلبه على شركة باندو من بنجلاديش 1-صفر في النهائي، وحل الفريق الإماراتي «صحة» في المركز الثالث، بعد تغلبه على الفريق المالي «بي إم إس» 3-2.

وشارك في البطولة التي أقيمت بنظام الخماسيات، 16 فريقاً منها ثلاثة من الإمارات هي صحة، وشلهوب، وبي دبليو سي، وفريقين من موناكو هما كازينو وتارسا، وبنجلاديش، وسويسرا، وكندا، والهند، لبنان، مالي، نيجيريا، السعودية، تونس، والأردن، وفريق أوكسيدنتال من عُمان، وقسمت الفرق على 4 مجموعات.

وقال ألبرت زبيلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات: سعداء بالنجاح الكبير الذي لاقته البطولة التي تقام في دبي للعام الثاني على التوالي، وكانت النسخة الحالية هي الأفضل والأنجح منذ إطلاق البطولة، وارتبط اسم دبي بالنجاح، وأي حدث ينظم فيها يصبح متكاملاً ويحقق نجاحاً عالمياً، وجاء اختيار تنظيم البطولة في دبي، بناءً على طلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بالإجماع، نظراً لما تملكه دبي من منشآت رياضية وبنية تحتية عالية المستوى، تمكنها من استضافة أقوى البطولات العالمية، بالإضافة إلى توفر مرافق التسوق والترفيه وسهولة الوصول إلى دبي، من خلال المطارات وقدرتها على استقبال أعداد كبيرة من الفرق المشاركة.