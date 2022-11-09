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الرياضي

توميتش: هدفي إعادة «العميد» إلى مكانته

توميتش: هدفي إعادة «العميد» إلى مكانته
9 نوفمبر 2022 17:25

معتصم عبدالله (دبي)
قطع الكرواتي جوران توميتش المدرب الجديد لفريق نادي النصر، والذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للألماني المقال ثورستن فينك، برغبته الجادة في «إعادة العميد إلى المكانة التي يستحقها»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للمدرب الكرواتي، قبل مواجهة فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي الجمعة ضمن الجولة العاشرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وأكد توميتش «45 عاماً»، عدم تردده في قبول مهمة تدريب «الأزرق» رغم النتائج السلبية للفريق الذي يحتل المركز الـ 12 في ترتيب الدوري بنهاية الجولة التاسعة، وقال: «أعلم أن وضع الفريق ليس جيداً، وسنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الثقة، وعلينا تناسي الماضي والتركيز على المستقبل»، مشدداً على أن استعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم أولوية في المرحلة الأولى.
وحول توقعاته بشأن تجربته الأولى في الملاعب الخليجية، في ظل الوضع الحالي للعميد، أوضح: «أستطيع التأقلم سريعاً، ولدي خبرات سابقة في العمل في دوريات مختلفة كالدوري الصيني لخمس سنوات، وأعتقد أنني سأنجح في الانسجام سريعاً مع أجواء المنافسة».
وشدد توميتش على رغبته في استعادة أمجاد «العميدّ»، وتابع: «أحب خوض التحديات ولدي العديد من الخبرات مع فرق مرت بظروف مماثلة لنادي النصر حالياً، وطموحي في التحفيز والتغيير، وأنا هنا من أجل إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها».
ولفت المدرب الكرواتي إلى أن النجاحات السابقة لمواطنيه زلاتكو داليتش وزوران ماميتش مع نادي العين، وكرونسلاف جوريتش مع ناديي بني ياس والنصر على التوالي، تدعم تجربته المرتقبة، وأضاف: «النجاحات السابقة للمدربين الكروات في ملاعب الإمارات أمر محفز»، لافتاً إلى حرصه التواصل مع زملائه الذين سبق لهم العمل في الدوري الإماراتي.
وكشف المدرب الجديد لـ «العميد»، عن ترتيباته مع إدارة النادي بشأن التجهيز لمعسكر خارجي بالتزامن مع توقف الدوري بنهاية الجولة العاشرة، ومباراة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: «سنعلن عن برنامج الفترة المقبلة بعد التشاور مع الإدارة في غضون الأيام المقبلة».

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