سيدات الطائرة يكمل تحضيراته لـ «غرب آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



يواصل منتخب سيدات الطائرة تحضيراته، من خلال برنامج التدريبات اليومية بصالة صلاح الدين بدبي، تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب عصام عبد المعطي، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة لمنتخبات السيدات، بالأردن من 13 إلى 24 نوفمبر الحالي.

وضعت قرعة بطولة غرب آسيا، «أبيض سيدات الطائرة»، ضمن المجموعة الثانية والتي تضم الأردن «المستضيف»، قطر، عُمان، والكويت، فيما ضمت المجموعة الأولى، العراق، لبنان، فلسطين، السعودية، وسوريا.

وأكدت نورا الحمر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الكرة الطائرة النسائية والمدرسية، جاهزية المنتخب لخوض الاستحقاق المقبل من خلال التحضيرات المكثفة وبرنامج التدريبات اليومية، وقطعت بطموح المنافسة على مراكز الصدارة في المشاركة المرتقبة، رغم صعوبة المهمة.

وأضافت: منتخبنا يرتكز على رصيد خبرات جيد، من خلال المشاركات السابقة على الصعيد الخليجي، وحصده لأغلب الألقاب في بطولة ألعاب مجلس التعاون الخليجي في 5 نسخ بداية من عام 2008 بالكويت، و2010 بأبوظبي، و2013 بالبحرين، و2015 في عُمان، و2017 بالدوحة.

وأوضحت الحمر، أن كرة طائرة السيدات قطعت شوطاً طويلاً في مشوار التطور على المستويين المحلي والعربي، حيث تحظى المسابقات المحلية بمكانة مرموقة، وقال: رصيد الإنجازات السابق، يضاعف المسؤولية في المشاركات المقبلة، وعلى رأسها بطولة غرب آسيا، في ظل التطور المستمر أيضاً للعبة على صعيد الدول المحيطة، والتي تسعى بدورها لتحقيق الإنجازات.