اتحاد كلباء يجدد الرعاية



فيصل النقبي (كلباء)



جدد نادي اتحاد كلباء عقد الرعاية مع كالتكس العالمية للزيوت، وشركة ايبكو للعام الرابع على التوالي، وذلك لرعاية الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

ورحب علي كانو اللوغاني رئيس شركة كلباء لكرة القدم، بالتجديد، مؤكداً أن الخطوة تعزيز هوية «النمور» ونجاحاته، وثمن دور الشركة الرائدة وثقتها في النادي، وإيمانها بأنه يقدم المستوى المتميز، والذي يخدم شعار الموسسة الكبيرة.

وقال: شركة كالتكس هي الراعي الرسمي للسنة الرابعة على التوالي، ونأمل أن تستمر نجاحاتنا، وكذلك شراكاتنا التي تسهم في دعم وخدمة منظومة الرياضة عموماً.