البطائح جاهز للقاء دبا



علي معالي (الشارقة)



اجتمع مجلس إدارة نادي البطائح مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل اللقاء المهم يوم السبت المقبل أمام دبا، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

وتناول حمد بن حمودة الكتبي رئيس المجلس، وعبيد سعيد الطنيجي رئيس شركة البطائح لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس إدارتي النادي والشركة، بالإضافة إلى عدنان الطلياني رئيس اللجنة الفنية، العشاء مع اللاعبين عقب التدريب لرفع معنوياتهم، في لفتة جميلة لها تأثيرها الإيجابي على معنويات الفريق.

ومن المنتظر أن يشهد «الراقي» طفرة هجومية مختلفة أمام «النواخذة»، في المباراة التي تحظى بأهمية قصوى قبل التوقف.

وأكد حمدان الشامسي مدير الكرة، أن كل الأمور مهيأة أمام اللاعبين لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد أن نجح الفريق في حصد 9 نقاط حتى الآن، وقال: إدارة شركة الكرة تتواجد بصفة دائمة من أجل دعمنا معنوياً، ولدينا ثقة بقدرة اللاعبين على الخروج بالنتيجة الإيجابية.

من جانبه، أبدي فهد سبيل لاعب الفريق تفاؤله بعد عودته إلى التدريبات، عقب الشفاء من الإصابة، وقال: هناك تركيز كبير بين الجميع في التدريبات، وهو ما سيتم تنفيذه في مباراة دبا.