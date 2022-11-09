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الرياضي

21 ميدالية للشارقة في «مستقبل الكاراتيه»

21 ميدالية للشارقة في «مستقبل الكاراتيه»
9 نوفمبر 2022 15:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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حصد الشارقة 21 ميدالية، في افتتاح الموسم الجديد للكاراتيه، والذي انطلق ببطولة نجوم المستقبل في نسختها السابعة، والمخصصة للمواطنين، واستضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.
وحقق أبطال الشارقة الفوز في جميع الفئات التي تنافست في البطولة التي شارك فيها 335 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، حيث حصوا 6 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات.
وسيطر أبناء «الملك» على مجريات البطولة عن طريق عبدالغني محمد ويوسف فريدون وخليفة العبار ومحمد الأنصاري وأحمد سالم باصليب وفيصل الخالدي في الكاتا.
وسارت الفئات الأخرى على خطى الكبار، بفوز الشباب والشابات والبراعم والزهرات بعدد من الميداليات.
ويواصل لاعبو الشارقة التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة الإمارات المفتوحة للكاتا الفردي والتي تقام بصالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة يوم السبت المقبل.

الشارقة
الكاراتيه
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