منتخب بناء الأجسام «الرابع» عالمياً



دبي (الاتحاد)



أحرز منتخب بناء الأجسام المركز الرابع، في بطولة العالم التي أقيمت في برشلونة، وبلغت الحصيلة ميداليتين ذهبيتين وثلاث برونزيات وكأس بطل أبطال العالم، وعدداً من المراكز المتقدمة.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين المتميزين يمثلون 46 دولة منها 26 منتخباً أوروبا، بجانب أميركا وفرق أخرى قوية، فيما ذهبت الصدارة إلى إيران، من بعدها كوريا الجنوبية، وأوكرانيا، والإمارات، وتركيا، واليابان وعُمان وإسبانيا وسلوفاكيا وليتوانيا.

وثمن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، المستويات الفنية الجيدة التي قدمها لاعبو المنتخب.

والمكاسب ووصفها بأنها امتداد للنجاحات في البطولات السابقة التي سبق لأبناء الإمارات الظهور الرائع خلالها، مشيداً باللاعبين الفائزين والمتفوقين، ومنهم بطل الأبطال خالد النقبي، وبطل الماسترز خالد الفلاسي.