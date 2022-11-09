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الرياضي

فليتوود وموليناري يشاركان في «أبوظبي هيرو كاب»

فليتوود وموليناري يشاركان في «أبوظبي هيرو كاب»
9 نوفمبر 2022 14:04

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يقود تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري فريقي «بريطانيا وإيرلندا» و«القارة الأوروبية» في بطولة «هيرو كاب» الجديدة التي تقام في نادي أبوظبي للجولف من 13 إلى 15 يناير المقبل.
ويختار فليتوود وموليناري 9 لاعبين لفريقهما، قبل أن يقودا الفريق المكون من 10 لاعبين في الحدث.
قال جاي كينينجز مدير كأس رايدر الأوروبي، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في جولة دي بي ورلد: نشكر مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الجولف على دعمها لجولة دي بي ورلد، وأشيد بنادي أبوظبي للجولف لاستضافة هذا الحدث.
قال موليناري: كأس الأبطال فكرة رائعة وستكون طريقة جيدة للغاية للاعبين الأوروبيين للحصول على مزيد من الخبرة في اللعب في مباريات الفريق، وأفادتني عندما لعبت في أحداث مماثلة في الماضي.
وأضاف: نأمل بصفتنا قائدين أنا وتومي أن نقدم بعضاً من خبرتنا الخاصة في الجولف لمساعدة اللاعبين الآخرين.
قال فليتوود: أبوظبي جيدة بالنسبة لي على مر السنين، لذا آمل أن يستمر ذلك في يناير وأتطلع للعمل عن كثب مع فران ولوك، وكذلك جميع اللاعبين.

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نادي أبوظبي للجولف
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