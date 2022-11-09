فليتوود وموليناري يشاركان في «أبوظبي هيرو كاب»



أبوظبي (الاتحاد)



يقود تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري فريقي «بريطانيا وإيرلندا» و«القارة الأوروبية» في بطولة «هيرو كاب» الجديدة التي تقام في نادي أبوظبي للجولف من 13 إلى 15 يناير المقبل.

ويختار فليتوود وموليناري 9 لاعبين لفريقهما، قبل أن يقودا الفريق المكون من 10 لاعبين في الحدث.

قال جاي كينينجز مدير كأس رايدر الأوروبي، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري في جولة دي بي ورلد: نشكر مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الجولف على دعمها لجولة دي بي ورلد، وأشيد بنادي أبوظبي للجولف لاستضافة هذا الحدث.

قال موليناري: كأس الأبطال فكرة رائعة وستكون طريقة جيدة للغاية للاعبين الأوروبيين للحصول على مزيد من الخبرة في اللعب في مباريات الفريق، وأفادتني عندما لعبت في أحداث مماثلة في الماضي.

وأضاف: نأمل بصفتنا قائدين أنا وتومي أن نقدم بعضاً من خبرتنا الخاصة في الجولف لمساعدة اللاعبين الآخرين.

قال فليتوود: أبوظبي جيدة بالنسبة لي على مر السنين، لذا آمل أن يستمر ذلك في يناير وأتطلع للعمل عن كثب مع فران ولوك، وكذلك جميع اللاعبين.