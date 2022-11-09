«يوم الأطفال» يعود إلى «مبادلة العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)



تعود منافسة شعار يوم الأطفال إلى بطولة مبادلة العالمية للتنس، والتي تستمر ثلاثة أيام، وتدعو المسابقة الأطفال الموهوبين حتى 12 عاماً إلى إرسال الشعار الخاص بهم، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

ومن المقرر أن يتم عرض الشعار الفائز في مناطق مختلفة من قرية التنس في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي 16 ديسمبر.

ويتضمن اليوم الأول مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية المخصصة لليافعين خارج الملعب، ويمكن للأطفال حتى سن 12 عاماً، الراغبين بالمشاركة في المسابقة، إرسال الشعار الخاص بهم إلى البريد الإلكتروني info@mubadalawtc.com بحلول 16 نوفمبر.

ويجب أن تتضمن جميع الشعارات عبارة «يوم الأطفال في بطولة مبادلة العالمية للتنس»، حيث يتم الإعلان عن الشعار الفائز بعد انتهاء المسابقة، مع دعوة الطفل الفائز وأسرته إلى الفعالية للحصول على جوائز مميزة ومشاهدة التحفة الفنية التي صممها الطفل على أرض الواقع.

وقال جون ليكريش، المدير التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: تعتبر بطولة مبادلة العالمية للتنس الوجهة المثالية لعشاق التنس لمشاهدة أهم اللاعبين على أرض الواقع، وتحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة المسلية للأطفال والعائلات والتي تناسب جميع الأعمار، وتمثل منصةً لتعزيز الفاعل بين شرائح المجتمع. لذلك حرصنا على تقديم فعالية مميزة بمناسبة يوم الأطفال في اليوم الذي تنطلق فيه البطولة، حيث ندعو أصدقاءنا الفنانين الصغار إلى تصميم شعارات بمناسبة هذا اليوم المميز

ليتم عرض الشعار الفائز في البطولة، كما أدعو الأهالي إلى تشجيع أطفالهم للبدء باختبار مهاراتهم الإبداعية من خلال هذه المسابقة المسلية.

وتتضمن نسخة العام الحالي بطولة مبادلة، مباراة افتتاحية بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2021، وأُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً، بينما يشهد اليومان الباقيان مشاركة اللاعب المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز، والمصنف الرابع كاسبر رود، إلى جانب فرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2022، وكاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا.