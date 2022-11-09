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«الإمبراطور» يبحث عن الحلول الهجومية أمام «السماوي»

«الإمبراطور» يبحث عن الحلول الهجومية أمام «السماوي»
9 نوفمبر 2022 14:30

 
مراد المصري (دبي)

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يخوض الوصل اختباراً حقيقياً لقوته الهجومية في رحلة «خارج الديار» أمام بني ياس يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة التاسعة» من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعدما خلف غياب البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا «فجوة» واضحة في خط المقدمة، من دون وجود رأس حربة صريح.
واعتمد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب «الإمبراطور»، على أسلوب «المهاجم الوهمي» أمام عجمان، من خلال قدرات لاعبيه المتميزة على الأطراف والانطلاقات السريعة، ومع ذلك سدد 6 مرات فقط على المرمى، من أصل 21 محاولة، ما يعكس حاجته إلى «اللمسة الأخيرة» الحاسمة.
وبرز البرازيلي لويز جيليرمي «الوافد الجديد» لفريق الشباب تحت 21 عاماً، بعدما سجل «هاتريك» أمام عجمان في المباراة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة، وظهر في تدريبات الفريق الأول، إلا أنه لا يزال يتواجد على مقاعد الاحتياط، في انتظار محاولة أن يلعب دوراً في مركز رأس الحربة، في حال عدم جاهزية جيلبرتو أوليفيرا.
ويتسلح الوصل بسجله الإيجابي خلال زياراته إلى ملعب بني ياس، حيث حقق الفوز 5 مرات وتعادل 3 مرات مقابل 3 خسائر فقط في المواجهات السابقة بينهما في الشامخة خلال عصر الاحتراف.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
بني ياس
عجمان
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